Pallone d'oro: Messi favorito, Barella unico italiano in lista. Domani a Parigi la premiazione, ecco dove seguirla

Tradizionale appuntamento a Parigi domani, lunedì 30 ottobre, per la consegna del Pallone d’oro, che potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Gianluigi Bagnulo condurrà lo studio in compagnia di Paolo Condò e Federico Zancan. La cerimonia del Ballon d’or, in programma al Theatre du Chatelet della capitale francese, prevede l’assegnazione del Pallone d’Oro non solo nella categoria maschile, con Lionel Messi e Erling Braut Haaland grandi favoriti e con Nicolò Barella unico italiano in lista, ma anche in quella femminile. Inoltre, verranno premiati con il trofeo Kopa il miglior giocatore under 21 e con il trofeo Yashin il miglior portiere. Una tradizione, quella del Pallone d’Oro, che va avanti dal 1956, istituita dalla rivista francese France Football, con il contributo dei voti dei giornalisti della stampa specializzata e che arriva quest’anno alla 67ma edizione. Nell’ultima edizione il Ballon d’Or è andato all’attaccante francese Karim Benzema.