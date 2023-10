Leo Messi vince il Pallone d'Oro per l'ottava volta. Alla spagnola Aitana Bonmati il trofeo femminile

Il Pallone d’Oro 2023 va a Lionel Messi che si aggiudica il prestigioso trofeo per l’ottava volta in carriera. Tra le donne, il Pallone d’Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Alle spalle dell’argentino si sono classificati l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, e il francese Kylian Mbappè. Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham, il premio Yashin (miglior portiere) a "Dibu" Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland.

C'è anche un giocatore della serie A italiana nella Top Ten del Pallone d’Oro 2023: si tratta dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che si piazza all’ottavo posto.

Messi, ringraziamenti anche a Maradona

«Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, e tutti loro. Non voglio dimenticare Haaland e Kylian, che hanno avuto un’annata incredibile». Così Lionel Messi sul palco del Teatro Chatlete alla consegna dell’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera. «Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio . ha aggiunto Messi - I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni. L’unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l’Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c'è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego, non c'è posto migliore per augurargli buon compleanno», ha detto riferendosi a Maradona che oggi avrebbe compiuto 63 anni. «Quanto voglio giocare ancora? Mi auguro per tanto tempo, perché è quello che mi piace fare», ha concluso.

Questa la classifica:

1° Leo Messi (Inter Miami)

2° Kylian Mbappé (Psg)

3° Erling Haaland (Manchester City)

4° De Bruyne (Manchester City)

5° Rodri (Manchester City)

6° - Vinicius (Real Madrid)

7° - Alvarez (Manchester City)

8° - Victor Osimhen (Napoli)

9° - Bernardo Silva (Manchester City)

10° - Luka Modric (Real Madrid)

11° - Mohamed Salah (Liverpool)

12° - Robert Lewandowski (Barcellona)

13° - Yassine Bounou (Siviglia - Al Hilal)

14° - Ilkay Gundogan (Manchester City-Barcellona)

15° - Emiliano Martinez (Aston Villa)

16° - Karim Benzema (Real Madrid - Al Ittihad)

17° - Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

18° - Jude Bellingham (Dortmund - Real Madrid)

19° - Harry Kane (Tottenham - Bayern Monaco)

20° - Lautaro Martinez (Inter)

21° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

22° - Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

23° - André Onana (Inter/Manchester United)

24° - Bukayo Saka (Arsenal)

25° - Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

26° - Jamal Musiala (Bayern)

27° - Nicolò Barella (Inter)

28° - Randal Kolo Muani (Eintracht/Psg)

28° - Martin Odegaard (Arsenal)

30° - Ruben Dias (Manchester City)

Questo l’albo d’oro del Pallone d’Oro Fifa assegnato da France Football:

1956: Stanley MATTHEWS (Eng, Blackpool) 1957: Alfredo DI STEFANO (Esp-Arg, Real Madrid) 1958: Raymond KOPA (Fra, Real Madrid) 1959: Alfredo DI STEFANO (Esp-Arg, Real Madrid) 1960: Luis SUAREZ (Esp, Barcellona) 1961: Omar SIVORI (ITA-Arg, Juventus) 1962: Josef MASOPUST (Cze, Dukla Praga) 1963: Lev JASCIN (Urss, Dinamo Mosca) 1964: Denis LAW (Sco, Manchester United) 1965: EUSEBIO (Por, Benfica) 1966: Bobby CHARLTON (Eng, Manchester United) 1967: Florian ALBERT (Hun, Ferencvaros) 1968: George BEST (Irl, Manchester United) 1969: Gianni RIVERA (ITA, Milan) 1970: Gerd MULLER (Ger, Bayern Monaco) 1971: Johan CRUYFF (Ned, Ajax) 1972: Franz BECKENBAUER (Ger, Bayern Monaco).

1973: Johan CRUYFF (Ned, Ajax-Barcellona) 1974: Johan CRUYFF (Ned, Barcellona) 1975: Oleg BLOCHIN (Urss, Dinamo Kiev) 1976: Franz BECKENBAUER (Ger, Bayern Monaco) 1977: Allan SIMONSEN (Den, Borussia Moenchegladbach) 1978: Kevin KEEGAN (Eng, Amburgo) 1979: Kevin KEEGAN (Eng, Amburgo) 1980: Karl-Heinz RUMMENIGGE (Ger, Bayern Monaco) 1981: Karl-Heinz RUMMENIGGE (Ger, Bayern Monaco) 1982: Paolo ROSSI (ITA, Juventus) 1983: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1984: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1985: Michel PLATINI (Fra, Juventus) 1986: Igor BELANOV (Urss, Dinamo Kiev) 1987: Ruud GULLIT (Ned, PSV-Milan) 1988: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1989: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1990: Lothar MATTHAEUS (Ger, Inter) 1991: Jean-Pierre PAPIN (Fra, Olympique Marsiglia).

1992: Marco VAN BASTEN (Ned, Milan) 1993: Roberto BAGGIO (ITA, Juventus) 1994: Hristo STOICHKOV (Bul, Barcellona) 1995: George WEAH (Lib, Milan) 1996: Mattias SAMMER (Ger, Borussia Dortmund) 1997: RONALDO (Bra, Barcellona-Inter) 1998: Zinedine ZIDANE (Fra, Juventus) 1999: RIVALDO (Bra, Barcellona) 2000: Luis FIGO (Por, Barcellona-Real Madrid) 2001: Michael OWEN (Eng, Liverpool) 2002: RONALDO (Bra, Inter-Real Madrid) 2003: Pavel NEDVED (Rep.Ceca, Juventus) 2004: Andriy SHEVCHENKO (Ukr, Milan) 2005: RONALDINHO (Bra, Barcellona) 2006: Fabio CANNAVARO (ITA, Juventus-Real Madrid) 2007: Ricardo KAKA' (Bra, Milan) 2008: Cristiano RONALDO (Por, Manchester United) 2009: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2010: Lionel MESSI (Arg, Barcellona).

2011: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2012: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2013: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2014: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2015: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2016: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2017: Cristiano RONALDO (Por, Real Madrid) 2018: Luka MODRIC (Cro, Real Madrid) 2019: Lionel MESSI (Arg, Barcellona) 2020: NON ASSEGNATO 2021: Lionel MESSI (Arg, Barcellona/Psg) 2022: Karim BENZEMA (Fra, Real Madrid) 2023: Lionel MESSI (Arg, Psg/Inter Miami) NB: Dal 2010 al 2015 il Pallone d’Oro è stato riunito al Fifa World Player assegnato dalla Fifa.