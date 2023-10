Scamacca-show e l'Atalanta domina a Empoli

Empoli-Atalanta 0-3

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (18' st Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (37' st Bastoni), Grassi, Maleh (29' st Fazzini); Cambiaghi (18' st Gyasi), Cancellieri (29' st

Maldini), Caputo. (1 Perisan, 25 Caprile, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 22 Ranocchia)

All.: Andreazzoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (1' st Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (42' st Bakker); Koopmeiners (20' st Pasalic); Lookman (31' st Muriel), Scamacca

(20' st De Ketelaere). (29 Carnesecchi, 31 Rossi, 3 Holm, 21 Zortea, 25 Adopo, 43 Bonfanti, 59 Miranchuk).

All.: Gasperini

Arbitro: Massimi di Termoli.

Reti: nel pt 5' Scamacca, 23' Koopmeiners; nel st 6' Scamacca

Angoli: 6-3 per l’Atalanta

Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Cacace (E), Gyasi (E), Fazzini (E) per gioco falloso; Maleh (E) per comportamento non regolamentare. Spettatori: 7.825 (abbonati 6.581), incasso 74.123 euro

(quota abbonati 51.041).

Monologo dell’Atalanta che domina in lungo e in largo a Empoli e torna a casa con un rotondo 3-0 e il momentaneo quarto posto in classifica. Giocatore del match, alla 'Carlo Castellani - Computer Gross Arenà, Gianluca Scamacca che, sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti, ha segnato due gol e colpito un palo e una traversa, oltre all’assist per il secondo gol dei bergamaschi, firmato da Koopmeiners. Successo senza discussioni per la squadra di Gasperini di fronte ad un Empoli che è andato subito in difficoltà di fronte allo strapotere tecnico-atletico di Scamacca, contornato dai vari Lookman, Koopmeiners e da un blocco difensivo che i toscani hanno faticato a scalfire leggermente. La Dea non ha avuto il minimo problema a mettere sul suo binario la gara. Siamo al 5' quando Scamacca, su assist di Ademola Lookman, entra in area e di tacco batte un sorpreso Berisha da pochi passi, colpo davvero sublime, geniale oltre che potente e furbo. Sempre Scamacca, al 17', di prima intenzione, su appoggio di Koopmeiners, trova il palo pieno col suo solito destro.

Ma Scamacca non si accontenta: al 20' il suo colpo di testa si infila in rete ma c'è l’offside di Koopmeiners. E allora proprio quest’ultimo ci pensa da solo, ma con assist di Scamacca che taglia l’area in orizzontale e fa pervenire al compagno una palla invitante: l’olandese di prima calcia in porta e raddoppia. Al 33' episodio importante per l’economia del match: l'Empoli chiede un calcio di rigore. Cambiaghi entra in area e nel contatto con Ruggeri cade a terra. Il direttore di gara Massimi (sotto gli occhi del designatore Rocchi) lascia proseguire ma poi consulta la Var: confermato il gioco regolare di Ruggeri. Non è penalty, ma i dubbi restano. Sul piano della tenuta di gioco gli orobici sono nettamente superiori rispetto ai toscani, irriconoscibili rispetto al match di Firenze di lunedì scorso. Nella ripresa il copione non muta. Chi si rende protagonista? Beh, ovviamente Scamacca, stasera in versione 'cannibalè: destro potentissimo su assist di de Roon e 0-3. Brutto errore dell’Empoli che esce male da un fallo laterale e cede palla a de Roon che la passa al bomber. Al 14' della ripresa arriva anche il primo tiro verso la porta dell’Atalanta da parte dell’Empoli: Cambiaghi in contropiede si presenta davanti a Musso, arrivando in area dal centrodestra, l'attaccante colpisce il portiere sul petto con una conclusione centralissima. Chi ha il piede caldo è Scamacca: al 17' con uno splendido tiro a girare colpisce in pieno la traversa. È l’azione che chiude la gara. Come se le due squadre avessero capito che mantenere quei ritmi avrebbe cambiato poco. Cambiano gli allenatori con la consueta girandola delle sostituzioni, ma succede poco altro. Nell’Empoli fa il suo esordio assoluto Maldini. Proprio lui si libera bene in area e scarica per Fazzini, la conclusione viene deviata in angolo da Musso. Ma è davvero uno delle pochissime azioni da evidenziare in un finale dai toni leggeri. C'è segnalare che Toloi ha preso il posto di Scalvini nell’intervallo: la sostituzione per il difensore sarebbe arrivata a causa di un problema di lombalgia. Situazione da valutare per Gasperini. Mentre l’Empoli alla prossima gara a Frosinone non avrà Maleh, era in diffida e dopo l'ammonizione sarà squalificato. L’Empoli deve ripartire e ripensare a questa gara in cui ha fatto un passo indietro.