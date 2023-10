Serie D, i goal della 10a giornata: Trapani chiama, Siracusa risponde, Reggina fermata sul pari a Ragusa

Siamo solo alla decima giornata, ora si che il rodaggio è completato. Anche i numeri confermano la fuga, nelle vette della classifica, di Trapani, Siracusa e Vibonese.



Gustiamoci l’ultima goal collection di ottobre, partendo dal Trapani che nel saturday night regola la Nuova Igea Virtus con le reti, una per tempo, di Ba e Balla. Ospiti che dimezzano tardivamente lo svantaggio con Aveni.

Goleada in quel di Portici per il Siracusa che ha vita facile, avanti anche di un uomo per l’espulsione di De Luca. Maggio la sblocca dagli 11 metri e lo stesso ariete sigla il raddoppio. Nella ripresa le reti di Alma, delizioso il mancino a giro, Arcidiacono e Favetta fissano il tabellino sullo 0-5.

Tutto facile anche per la Vibonese trascinata dalla doppietta del suo 10, Roberto Convitto, nelle battute conclusive arriva il 3-0 di La Rosa.

Al cardiopalma la sfida tra Licata e San Luca. Ospiti in vantaggio con la rete di Giampaolo, Licata che mette la freccia con Lanza e la rovesciata di Saito. Gara che si risolve ad un quarto d’ora dalla fine con il temporaneo 2-2 di Ficara e l’immediata risposta di Saito che manda in estasi il Licata 4°in classifica.

Non vanno oltre lo 0-0 Ragusa e Reggio Calabria, medesimo punteggio nel derby calabrese tra Gioiese e Lamezia Terme.

Sant’Agata che prova a dimenticare lo strafalcione di Reggio Calabria battendo l’Acireale per 1-0. La rete di Marcellino, in quest’ottica, vale anche qualcosa più di 3 punti.

Tre gol nel derby agrigentino tra Akragas e Canicattì. Ospiti in 10, dopo mezzora, per l’espulsione di Viglianisi. La rete di Llama, con la complicità di Scuffia, porta avanti i biancazzurri che raddoppiano con Trombino. Nervi tesi tra le file biancorosse che rimangono in 8, la rete di Sidibe vale la meritata rete della bandiera.

Tutto nel finale, invece, tra Castrovillari e Sancataldese. Varela dal dischetto illude il Castrovillari, ultima della classe, la rete di Papotto evita la sconfitta ai verdeamaranto.

Termina qui la nostra goal collection, la serie D vi dà appuntamento a mercoledì 1 novembre per un nuovo turno infrasettimanale.