Coppa Italia, la Salernitana infligge un poker alla Samp. Cremonese ok col Cittadella

Salernitana - Sampdoria 4-0

Marcatori: 28'pt Ikwuemesi, 46'pt, 22'st Tchaouna, 41'st Cabral.

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6; Bronn 6, Gyomber 6.5, Pirola 6.5 (32'st Mazzocchi 6), Bradaric 6; Legowski 6.5, Bohinen 6.5, Maggiore 6 (36'st Martegani sv); Tchaouna 7.5 (32'st Kastanos 6), Botheim 6.5 (18'st Cabral 6); Ikwuemesi 7 (18'st Simy 6). In panchina: Fiorillo, Ochoa, Sambia, Coulibaly, Stewart, Lovato, Candreva, Sfait. Allenatore: Inzaghi 7.

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia 4.5; Depaoli 4.5 (35'st Conti sv), Ghilardi 5 (36'st Buyla sv), Gonzalez 5, Giordano 4.5; Girelli 5, Ricci 4.5, Panada 5.5 (35'st Kasami sv); Askildsen 5; De Luca 5.5, La Gumina 5 (20'st Delle Monache 6). In panchina: Stankovic, Tantalocchi, Langella, Vieira, Verre, Yepes, Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo 5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4.740. Ammoniti: Giordano, Depaoli, Ghilardi. Angoli: 4-7. Recupero: 1'pt, 0'st.

Tutto facile per la Salernitana, i granata vincono 4-0 contro la Sampdoria e volano agli ottavi di finale della Coppa Italia dove se la vedranno con la Juventus. Serata di festa per Inzaghi, in gol Tchaouna (doppietta), Ikwuemesi e Cabral: un successo che dà fiducia all’ambiente dopo le critiche degli ultimi giorni e in vista del match contro il Napoli, in programma sabato alle ore 15.00. Al di là di una girata pericolosa di De Luca al 14', i granata non hanno mai sofferto: a sbloccare il match ci ha pensato Ikwuemesi al 28', decisiva la deviazione di Gonzalez a beffare Ravaglia. Da quel momento in poi la squadra di Pirlo ha sbagliato parecchio soprattutto in fase d’impostazione: la doccia fredda è arrivata nel minuto di recupero quando Tchaouna, con un diagonale da posizione defilata, è riuscito a siglare il 2-0. Nella ripresa si è vista una sola squadra, il francese ex Rennes al 22' si è inventato un gran gol partendo dalla trequarti per poi convergere verso il centro: difesa ligure praticamente immobile, il 3-0 ha rappresentato la sentenza definitiva. Nella parte finale del match gli ospiti hanno provato a premere sull'acceleratore, la Salernitana ha invece gestito senza rischiare troppo. Al 41' Cabral, su assist di Simy, ha siglato il poker. Negli ottavi di finale i granata sfideranno la Juventus mentre i blucerchiati, fuori dalla competizione, se la vedranno in campionato col Palermo: la situazione di classifica resta però disastrosa, al termine della gara c'è stata la contestazione da parte dei tifosi ospiti.

Cremonese - Cittadella 2-1

Marcatori: 3'st Bertolacci, 38'st Vita, 16'sts Coda

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6.5; Sernicola 6, Lochoshvili 6, Tuia 6 (32'st Ravanelli 6); Sekulov 5.5 (26'st Ghiglione 5.5), Collocolo 6 (14'st Valzania 5.5), Bertolacci 7 (26'st Vazquez 5.5), Abrego 5.5, Quagliata 6; Ciofani 6.5 (1'sts Coda 7), Tsadjout 5.5 (26'st Okereke 6). In panchina: Saro, Sarr, Castagnetti, Bianchetti, Pickel, Rocchetti, Brambilla, Zanimacchia. Allenatore: Stroppa 6.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 7; Carissoni 6, Frare 4.5, Negro 6 (1'pts Pavan 6), Giraudo 6 (1'st Vita 7); Carriero 5.5 (23'st Saggionetto 6), Danzi 5.5 (23'st Branca 6), Kornvig 5.5; Mastrantonio 6 (35' st Pittarello 6.5); Magrassi 6, Maistrello 5.5 (11'st Angeli 5.5). In panchina: Kastrati, Piras, Pavan, Amatucci, Cecchetto, Cassano. Allenatore: Gorini 6.

Arbitro: Tremolada di Monza 5.5

Note: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Espulso al 53' Frare per doppia ammonizione. Ammoniti: Tsadjout, Bertolacci, Mastrantonio, Sernicola, Valzania, Carissoni. Angoli: 6-6. Recupero: 1', 4', 0', 2'+2.

Nel primo match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, la Cremonese supera per 2-1 il Cittadella dopo i tempi supplementari e se la vedrà con la Roma. Allo Zini, dopo l’1-1 dei regolamentari firmato da Bertolacci e Vita, ci pensa Coda a regalare gli ottavi ai grigiorossi. Primo tempo dai ritmi non altissimi e molto spezzettato anche a causa del metro arbitrale imposto da Tremolada. L’occasione migliore della prima frazione è di Mastrantonio al 16': il trequartista dei veneti calcia di destro da dentro l’area di rigore, trovando, però, la parata di Jungdal. La Cremonese riemerge dall’intervallo con maggiore determinazione e trova subito la rete del vantaggio. Bertolacci dialoga con Ciofani da dentro l’area di rigore e di destro indirizza la palla all’angolino basso segnando l’1-0. Piove sul bagnato per gli ospiti: al 53' gli uomini di Gorini rimangono in dieci, in seguito al doppio giallo di Frare. I padroni di casa non chiudono la pratica e il Cittadella di cuore trova il pari all’83' con Vita, bravo a segnare in tap-in dopo la respinta di Jungdal sul tiro di Magrassi. L’assalto finale della Cremonese non schioda il risultato dall’1-1 al termine dei novanta minuti. Ai supplementari la squadra di Stroppa fa la partita ma a decidere la sfida è la grande giocata del singolo: al 121' Coda, entrato dalla panchina, segna la rete del 2-1 con un potente destro da bomber di razza.