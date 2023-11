L'Inter espugna Bergamo con una grande prova di forza, 2-1 all'Atalanta

Atalanta-Inter 1-2

RETI: 40'pt Calhanoglu (rig), 12'st Lautaro, 16'st Scamacca.

ATALANTA (3-4-3): Musso 5.5; Scalvini 5.5 (17'st Toloi 6), Djimsiti 6, Kolasinac 6 (10'st Pasalic 6); Zappacosta 6 (10'st Hateboer 6), Ederson 5, De Roon 5.5, Ruggeri 6; Koopmeiners 6 (35'st De Ketelaere 6), Scamacca 6.5, Lookman 6.5 (35'st Lookman 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 6.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6.5 (33'pt Darmian 6), De Vrij 6, Acerbi 6; Dumfries 5.5, Barella 6, Calhanoglu 7 (41'st Asllani sv), Mkhitaryan 6.5 (25'st Frattesi 6), Dimarco 5 (25'st Carlos Augusto 6); Thuram 6, Lautaro 7 (41'st Sanchez sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoume, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Sozza di Seregno 5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.945. Espulsi: 47'st Toloi per doppia ammonizione. Ammoniti: De Roon, Kolasinac, Gasperini, Dumfries. Angoli: 6-1. Recupero: 7'pt, 7'st.

Con una grande prova di forza l’Inter si aggiudica il big match dell’undicesima giornata di Serie A, battendo a domicilio l’Atalanta fin qui mai sconfitta in casa (senza subire neanche un gol). Al Gewiss Stadium finisce 2-1 grazie al calcio di rigore di Calhanoglu e al sigillo di Lautaro Martinez (12 centro in campionato), mentre a nulla serve il lampo bergamasco di Scamacca. La squadra di Simone Inzaghi consolida così la leadership della classifica raggiungendo i 28 punti (momentaneo +5 sulla Juve), mentre gli uomini di Giampiero Gasperini, in inferiorità numerica negli ultimi minuti per il doppio giallo a Toloi, tornano a perdere dopo due successi in fila restando inchiodati a quota 19. In un primo tempo molto chiuso e privo di grandi emozioni, sono inizialmente i padroni di casa a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco, costruendo la prima vera occasione al 21': Zappacosta crossa da destra, la palla si alza a campanile e Ruggeri tenta un mancino al volo che si spegne sul fondo. Con il passare dei minuti prende campo anche la formazione ospite e al 38' trova l’episodio per sbloccare: Calhanoglu serve in profondità Darmian (entrato da poco al posto dell’infortunato Pavard), il difensore interista anticipa Musso che lo travolge in uscita e commette fallo da rigore. Dal dischetto va lo stesso Calhanoglu che firma l’1-0.

Nella ripresa la squadra di Inzaghi parte con più convinzione e al 50' sfiora il raddoppio con un siluro di Dimarco che si spegne a lato di pochissimo, poi qualche istante più tardi viene annullato un gol a Lautaro per una posizione di fuorigioco sul tentativo di conclusione di Acerbi. L’argentino non demorde e si rifà con gli interessi al 57', trovando il 2-0 dell’Inter con uno splendido destro a giro quasi dal vertice dell’area di rigore. Passano però quattro giri d’orologio e l’Atalanta la riapre con una zampata di Scamacca, che si fa trovare pronto sull'assist di Lookman dopo una sanguinosa palla persa da Dimarco. I bergamaschi riprendono coraggio e impensieriscono nuovamente gli avversari, provandoci con Lookman prima e Scamacca poi, entrambi neutralizzati da un attento Sommer. Dall’altra parte invece è Musso ad evitare che Dumfries metta il punto esclamativo sul successo interista, parandogli una conclusione praticamente a tu per tu. Nel finale non succede più nulla, da segnalare solo il doppio giallo sventolato a Toloi che costringe l’Atalanta a chiudere anche in inferiorità numerica.