Una nuova stella del calcio in Brasile: il 17enne Endrick convocato in nazionale. E' il più giovane dai tempi di Ronaldo

Prima convocazione in nazionale, a 17 anni, per la promessa del calcio brasiliano Endrick, attaccante attualmente al Palmeiras ma già acquistato per una settantina di milioni dal Real Madrid, dove si trasferirà dopo aver raggiunto la maggiore età, la prossima estate. Per lui ci potrebbe anche essere l’occasione di esordire in verdeoro in una delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in Colombia il 16 novembre e contro l’Argentina il 21 allo stadio Maracanà di Rio. «Endrick ha il potenziale per diventare un grande talento. Questa convocazione non è una pressione aggiuntiva, è una ricompensa e anche un modo di guardare al futuro», ha detto il ct, Fernando Diniz, in conferenza stampa. Reduce dalla doppietta che mercoledì scorso ha permesso alla sua squadra di battere 4-3 il Botafogo in rimonta, a 17 anni e tre mesi diventa il più giovane convocato nella nazionale brasiliana dopo Ronaldo nel 1994. Assente Neymar per infortunio, l'attacco della Seleçao è stato ampiamente rivisto da Diniz, che ha convocato per la prima volta anche Joao Pedro, 22 anni, autore di un buon inizio di stagione con il Brighton, Paulinho, 23enne dell’Atlético Mineiro, e Pepê, 26 anni, del Porto. In difesa sono stati convocati tra gli altri anche Carlos Augusto dell’Inter e Bremer della Juventus. Una delle sorprese è l'assenza di Richarlison, titolare della Seleçao ai Mondiali 2022.