Plusvalenze in serie A, adesso tremano undici agenti dei giocatori: a processo il 22 dicembre

Undici agenti di calciatori andranno a processo, dal prossimo 22 dicembre, davanti alla giustizia sportiva, per contratti di mandato fittizi e corrispettivi per affari inesistenti. Sarà infatti la commissione federale che si occupa dei procuratori a giudicare i singoli casi. Si tratta del secondo filone sportivo, figlio dell’inchiesta 'Prisma' della procura di Torino (poi passata a Roma per competenza dopo la decisione della Cassazione) sulle presunte plusvalenze ad hoc e manovre di bilancio partita dai controlli di Consob e Covisoc su diverse operazioni della Juventus (tra gli imputati l’ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved).

E proprio sui presunti rapporti con la società bianconera gli 11 procuratori saranno ascoltati prima di Natale dai commissari federali. Tra questi - come riporta oggi Qn-il Resto del Carlino - l’ex centrocampista di Fiorentina e Reggiana (originario di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia) Luca Ariatti per due fatture da 15mila euro ciascuna riconosciute alla sua società di management, ma anche Davide Lippi, figlio di Marcello ct della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 - Michele Fioravanti, Giuseppe Galli, Gabriele Giuffrida, Vincenzo Morabito, Silvio Pagliari, Giorgio Parretti, Luca Puccinelli, Antonio Rebesco e Tullio Tinti, tutti agenti di notissimi calciatori di Serie A e delle serie inferiori.