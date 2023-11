La Salernitana si illude, Sassuolo rimonta con Thorvestd. il Genoa sorride con il Verona,finisce 1-0 a Marassi

Sassuolo-Salernitana 2-2

Reti: 5' Ikwuemesi, 17' Dia, 36' Thorvestd, 52' Thorvestd.

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thoverstd; Berardi, Defrel (26' s.t. Laurientè), Castillejo (26' s.t. Volpato); Pinamonti (35' s.t. Mulattieri) (25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 11 Bajrami, 15 Ceide, 21 Viti, 35 Lipani, 44 Tressold). All.: Dionisi.

Salernitana (4-3-2-1) Ochoa, Daniliuc (1' s.t.Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Bohinen (15' s.t. Legowski) Coulibaly, Maggiore (38' s.t. Martegani); Dia, Tchaouna (10' s.t.Candreva) Ikwuemesi (10' s.t. Simy) (1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 1 Botheim, 19 Stewart, 20 Kastanos, 23 Gyomber, 66 Lovato). All.: F.Inzaghi.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Note: Angoli: 9-0 per il Sassuolo. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Ikwuemesi, Toljan, Thorvestd per gioco falloso. Spettatori 10.945.

Pareggio al cardiopalma nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Salernitana, con l’undici di Pippo Inzaghi che non riesce a centrare la sua prima vittoria in campionato nonostante i due gol siglati da Ikwuemesi e Dia, pareggiati poi dalla doppietta di Thorstvedt. Dopo soli cinque minuti è la Salernitana ad aprire le marcature, con Ikwuemesi che scappa via alle spalle della difesa neroverde e servito da Mazzocchi apre il destro che porta avanti i suoi. Il Sassuolo prova a scuotersi e lo fa con il lancio perfetto di Berardi per Castillejo, che si coordina col sinistro ma deve arrendersi solo al primo grande intervento della serata di Ochoa. La Salernitana però è in palla e troverà addirittura il secondo gol, con Tchaouna che inventa per Dia mettendolo da solo nell’area del Sassuolo e dunque nelle condizioni di battere ancora Consigli. Padroni di casa in netta difficoltà, con il solito Berardi che prova a prendere le redini della sua squadra con il sinistro potente dal limite che termina fuori di poco alla destra di Ochoa.

Sarà però proprio Berardi a innescare l’azione che dimezza lo svantaggio per i neroverdi, con il cambio campo a servire Defrel che di testa mette solo da due passi Thorstvedt: 2-1 al Mapei Stadium e partita aperta, con il Sassuolo che nemmeno due minuti più tardi va anche vicinissimo al pareggio, con la conclusione a giro di Pinamonti che termina sul palo. La squadra di Dionisi prosegue nella sua trama anche in avvio di ripresa, finalizzando ancora, al 52', per il gol che vale il pareggio: stavolta è Vina a scappare via sulla sinistra e a servire il pallone velenoso sul quale arriva puntuale l’inserimento vincente di Thorstvedt che sigla la sua doppietta personale. Intensità che non cala, con il Sassuolo che prova il tutto per tutto nel finale schiacciando la formazione di Inzaghi e sfiorando per ben due volte il terzo gol: prima con il doppio tentativo di Volpato e Laurientè, fermato da due ottime parate di Ochoa, poi con il palo colpito dal neo entrato Mulattieri e la successiva conclusione a botta sicura di Berardi che sbatte però ancora sul portiere messicano, che salva gli amaranto e ipoteca di fatto il pareggio con cui si conclude il match.

Genoa-Verona 1-0

Rete: 43' pt Dragusin

Genoa (3-5-2): Martinez 7; Dragusin 7, Bani 6 (40' pt De Winter 6.5), Vasquez 5.5; Sabelli 6.5, Frendrup 6, Badelj 6.5 (41' st Thorsby sv), Strootman 6.5 (41' st Malinovskyi sv), Haps 6.5 (41' st Matturro sv); Gudmundsson 6, Ekuban 6 (7' st Puscas 6). In panchina: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Hefti, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 6.5; Amione 6 (25' st Duda 6), Hien 6.5, Magnani 6.5; Terracciano 6.5, Folorunsho 5.5 (40' st Saponara sv), Hongla 5, Doig 5 (17' st Faraoni 6); Suslov 4.5 (17' st Cruz 6), Bonazzoli 5 (1' st Ngonge 6); Djuric 6. In panchina: Berardi, Perilli, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni 5

Arbitro: Orsato di Schio 6.5

Note: Spettatori 30.000. Ammoniti: Hien, Vasquez, Terracciano, Faraoni, Duda. Angoli: 6-7. Recupero: 3' pt, 5' st

Al Genoa basta una fiammata di Dragusin a ridosso dell’intervallo per battere il Verona nel delicato scontro salvezza della dodicesima giornata di Serie A. 1-0 il risultato finale maturato a Marassi proprio grazie al primo gol nella massima serie italiana del difensore ex Juve e Sampdoria, che permette ai rossoblu di Gilardino di fare un bel balzo in avanti e salire a 14 punti in classifica, a +6 dal terzultimo posto occupato dagli stessi scaligeri. Per la squadra di Baroni, al quinto ko di fila, la situazione si fa sempre più delicata. La delicatezza della posta in palio dà vita ad un primo tempo chiuso, equilibrato e senza particolari emozioni per oltre 40 minuti. Poi i rossoblu prendono coraggio proprio a pochi istanti dall’intervallo e creano la prima grande doppia palla gol con Ekuban e De Winter: il primo centra un palo con un mancino al volo, il secondo invece sulla stessa respinta del legno colpisce di testa trovando il salvataggio sulla linea di Magnani. Passa giusto un minuto e il Grifone trova comunque l’1-0: Haps tocca in area per Dragusin, bravo a coordinarsi per un destro al volo su cui Montipò non può nulla. Nella ripresa il Genoa prosegue sulle ali dell’entusiasmo e al 58' sfiora per due volte il raddoppio con il neo entrato Puscas, chiuso prima provvidenzialmente in corner da Amione, poi sul tiro dalla bandierina successivo l’attaccante non riesce a dar forza in tap-in dopo un tiro cross di Haps. Il Verona sembra far fatica a reagire, ma al 73' riesce a costruire una grande chance per il pareggio: Faraoni crossa da destra, la difesa prova ad allontanare e Terracciano colpisce un palo clamoroso quasi con tutto lo specchio a disposizione. I gialloblu prendono coraggio e continuano a premere sfiorando l’1-1 anche al 78', quando Djuric colpisce di testa da calcio d’angolo chiamando Martinez ad un bel riflesso per salvare il risultato. Dopo qualche minuto di sofferenza il Grifone torna a respirare e, nel finale compresi i cinque minuti di recupero, riesce a gestire con più tranquillità il vantaggio fino al triplice fischio.