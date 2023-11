Serie D, 13a giornata: il Siracusa non soffre di vertigini. Terzetto in vetta con Trapani e Vibonese

Bisognava attendere 13 turni per registrare ben 3 squadre al comando della classifica. Il riposo osservato dal Trapani permette al Siracusa di allinearsi in vetta, a pari punti, con lo stesso numero di partite giocate, vinte e pareggiate. In realtà vi sarebbe anche la Vibonese, a 31 punti, terzo incomodo a detta di molti ma pur sempre in testa ma con una partita in più.

La nostra goal collection inizia con questa prima pillola statistica e con le 2 reti del Siracusa, che al “De Simone” risolve nel secondo tempo la pratica Città di Sant’Agata con le reti di Alma e Arcidiacono.

Aretusei che azzerano il gap dal Trapani, ora a pari punti, insieme alla Vibonese che non va oltre lo 0-0 al “Granillo” contro la Reggio Calabria oggi lontana 12 punti dalla vetta.

Lotta Playoff serratissima con il Licata, che ha osservato il turno di riposo, che precede Reggio Calabria e Real Casalnuovo. I campani chiudono sullo 0-0 la sfida contro la Sancataldese.

Emozioni contrastanti nel derby siciliano tra Nuova Igea Virtus e Akragas. Nel piatto della bilancia la gioia dei giallorossi, di contro le recriminazioni degli uomini di Marco Coppa che non le manda a dire in mixed zone per l’episodio che ha portato al gol vittoria di Longo.

Blitz esterno del Ragusa, sul neutro di Locri, contro il San Luca. Le reti di Garufi e Romano, entrambe di pregevole fattura, permettono agli iblei di sopravanzare in classifica e allungare sulle dirette concorrenti alla salvezza.

Quarta sconfitta consecutiva per il Canicattì che attraversa un momento non favorevole. Siciliani avanti con Sidibe Aboubacar, ribaltati dalla doppietta di Agustin Marsico.

Festival del gol, e dell’occasione perduta, tra Acireale e Castrovillari. Punto che serve realmente a poco, sia per i granata che per i lupi del Pollino impelagati sul fondo della classifica. Finisce 3 a 3 con continui colpi di scena. Calabresi avanti con Aceto, Acireale che ribalta con Montaperto dagli 11 metri e l’autorete di Olivieri. Non si dà per vinto il Castrovillari che effettua il controsorpasso ancora con Aceto e Azzaro ma l’ultima parola è dei granata che sanciscono il pareggio con la rete di Romano.

Di misura il successo del Portici sulla Gioiese che fa sua l’intera posta in palio grazie al gol del solito Riccio.

Termina la nostra 13esima goal collection, la più scarna in termini di gol, soltanto 15, che determinano nuovi scenari in seno ad una lotta, sempre più a 3, per il vertice della classifica.