Clamoroso a Napoli, Mazzarri nuovo allenatore. De Laurentiis: “Bentornato Walter”

Walter Mazzari è (di nuovo) l'allenatore del Napoli. Svolta a sorpresa nel casting per la panchina del Napoli: questa mattina a Roma il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato Walter Mazzarri, all’indomani del colloquio con Igor Tudor che sembrava ormai in pole per la successione a Rudi Garcia. Ed è stato proprio lo stesso De Laurentiis ad annunciare Mazzari attraverso i social: "Bentornato Water".

La prima esperienza partenopea

Per Mazzarri sarebbe un ritorno perchè aveva già guidato gli azzurri dal 2009 al 2013. Farà il traghettatore fino al termine della stagione quando a Napoli è possibile che arrivi Francesco Farioli, l’ex secondo di De Zerbi al Sassuolo che ora allena il Nizza.