Serie D 14a giornata: balzo in vetta del Trapani che sfrutta i pareggi di Siracusa e Vibonese. Frizzante 1 a 1 tra Akragas e Reggio Calabria

Il Trapani ritorna, solitario, in vetta alla classifica. I granata battono il San Luca per 2-1 e approfittano dei pareggi di Siracusa e Vibonese per ritornare a segnare il passo.

14esima giornata che rimarca un certo equilibrio con 5 pareggi che evidenziano quanto sia imprevedibile il girone I di serie D.

La copertina della nostra goal collection va, di diritto, alla capolista che si gode il primato grazie alle reti di Kragl e di Cocco su calcio di rigore che risponde al momentaneo 1-1 di Pissas.

Reti bianche all’ Aldo Campo nella gara tra Ragusa e Siracusa, quarto risultato utile per gli iblei, prosegue l’imbattibilità degli aretusei.

Un gol per parte, entrambi nei primi 45 di gioco tra Vibonese e Acireale. Etnei in vantaggio con il rigore trasformato da Romano, pareggio rossoblù di Roberto Convitto.

Prima delle altre resta il Licata che sbanca, in rimonta, il campo della Gioiese. Calabresi avanti con la rete di Orazzo, gialloblù che la ribaltano con Giannone e Rotulo.

Quinta della classe, e in striscia utile da 5 partite, il Real Casalnuovo che sconfigge per 2-0 la Nuova Igea Virtus. Decisive le reti, a inizio ripresa, di Vivacqua e Dore.

Pari frizzante tra Akragas e Reggio Calabria. Biancazzurri che si portano in vantaggio con la rete di Andrea Di Mauro, tra le rivelazioni più positive del campionato, amaranto che acciuffano la parità con Perri.

Bollicine nella sfida, oggi salvezza, tra Canicattì e Sancataldese. Scatto iniziale, dopo un solo minuto di gioco, dell’11 di Pidatella con Bonilla. La Sancataldese ritrova la parità con Zerbo e nel secondo tempo fiuta il colpo con Durmush. Nel finale il gol di D’Onofrio fissa il risultato sul 2-2.

Nondimeno equilibrata la gara tra Sant’Agata e Portici. Campani avanti con la rete di Turchetta, il Sant’Agata prova in tutti i modi e viene premiata dalla rete di Garozzo.

Riposano le calabresi Castrovillari e Locri. Il prossimo turno metterà di fronte Siracusa e Trapani, al De Simone, mentre la Vibonese osserverà un turno di riposo. Un altro snodo, magari non decisivo, ma sicuramente importante per il proseguo di questo campionato.