Euro 2024, l'Italia in quarta fascia. Il 2 dicembre il sorteggio ad Amburgo

La Croazia è la 21ma nazionale qualificata agli europei del 2024 in Germania, l’ultima ad arrivarci direttamente dai gironi. Alla squadra di Zlatko Dalic è bastato il successo per 1-0 sull'Armenia. Nello stesso girone il Galles ha pareggiato 1-1 con la Turchia e dovrà tentare la strada dei playoff. Il successo e la qualificazione della Croazia fa scivolare l’Italia in quarta fascia in vista dei sorteggi per gli europei.

Delineata anche la griglia dei playoff: saranno i sorteggi delle tre peggiori qualificate a determinare gli accoppiamenti di 3 delle 6 semifinali:

Playoff A: Polonia-Estonia; Galles-Finlandia/Ucraina o Islanda.

Playoff B: Israele-Ucraina o Islanda; Bosnia-Finlandia o Ucraina.

Queste le squadre già qualificate: Germania (Paese ospitante); Francia, Belgio, Portogallo, Turchia, Inghilterra, Italia, Danimarca, Spagna, Scozia, Austria, Ungheria, Albania, Slovacchia, Slovenia, Olanda, Repubblica ceca, Romania, Svizzera, Serbia.

Ecco le 4 fasce

La prima fascia è definita con Germania (qualificata di diritto come paese organizzatore), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. In seconda fascia ci sono Ungheria, Turchia, Danimarca, Albania, Romania e Austria. La terza fascia è composta da Olanda, Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. Chiude la quarta fascia con Italia, Serbia, Svizzera e le tre qualificate dai playoff.

Il sorteggio di Euro 2024: quando, come vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio della fase finale di Euro 2024 è in programma ad Amburgo, sabato 2 dicembre a partire dalle ore 18. Il sorteggio sarà visibile in tv sulla Rai e su Sky Sport. La cerimonia potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay, su Now e sul sito dell’Uefa.