Primo successo della Salernitana, battuta la Lazio in rimonta

Salernitana-Lazio 2-1

RETI: 43' pt Immobile (rig.), 10' st Kastanos, 21' st Candreva.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil 6; Daniliuc 6 (16' st Fazio 6), Gyomber 5 (1' st Lovato 6), Pirola 6 (42' st Bronn sv); Mazzocchi 6.5, Coulibaly 6.5, Bohinen 6.5 (16' st Legowski 6), Bradaric 6; Candreva 7.5, Kastanos 7 (27' st Maggiore 6); Ikwuemesi 5.5. In panchina: Fiorillo, Sambia, Martegani, Botheim, Cabral, Simy, Salvati. Allenatore: Inzaghi 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Lazzari 6 (17' st Hysaj 6), Gila 6, Patric 6, Marusic 6; Guendouzi 5.5, Cataldi 5.5 (36' st Vecino sv), Kamada 5; Felipe Anderson 6 (24' st Isaksen 5.5), Immobile 6.5 (24' st Castellanos 5.5), Zaccagni 6 (17' st Pedro 5.5). In panchina: Mandas, Sepe, Pellegrini, Ruggeri, Basic, Rovella. Allenatore: Sarri 5.5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

NOTE: pomeriggio ventoso, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lazzari, Gyomber, Daniliuc, Cataldi, Maggiore, Fazio, Vecino, Coulibaly. Angoli: 4-9. Recupero: 2' pt; 5' st

Dopo aver ottenuto un misero bottino di cinque pareggi e sette sconfitte in dodici giornate di Serie A, la Salernitana trova il primo successo in campionato nel tredicesimo turno, grazie ad un 2-1 in rimonta ai danni della Lazio. All’Arechi decide il bolide del grande ex Candreva, dopo la rete di Kastanos in risposta al rigore di Immobile. E’ un successo pesante per la squadra di Pippo Inzaghi, che riaccende l’animo della squadra dopo un avvio stagionale da incubo: i granata salgono a 8 punti ma restano comunque in fondo alla classifica, mentre gli uomini di Sarri, al terzo turno senza vittorie, restano inchiodati a quota 17 nelle zone di metà classifica.

Dopo un primo quarto di gara spento e privo di emozioni, sono i padroni di casa che provano ad alzare il baricentro spaventando Provedel al 23' con un velenoso tiro-cross di Candreva, neutralizzato con un riflesso dal portiere ospite. Appena un giro di lancette più tardi, invece, è la traversa a salvare i biancocelesti sulla conclusione di Bohinen. La Lazio si scuote con un tiro di Felipe Anderson murato provvidenzialmente da un difensore, poi a pochi istanti dal 45' gli uomini di Sarri trovano l’episodio per sbloccare: Gyomber atterra Immobile appena dentro l’area, l’arbitro lascia prima correre ma successivamente viene richiamato dal Var e assegna il rigore. Dal dischetto lo stesso Immobile non sbaglia e realizza l’1-0 laziale.

Nella ripresa entra in campo tutta un’altra Salernitana e, dopo una decina di minuti, i campani trovano il pareggio con Kastanos che si avventa sulla respinta di Provedel dopo un colpo di testa di Candreva. Sarà proprio l’ex laziale, al 66', a firmare il sorpasso granata con una bordata da fuori che il portiere ospite non riesce a respingere. L’Arechi esplode di gioia, ma nel finale deve soffrire sui disperati assalti ospiti alla ricerca del possibile pareggio. Gli uomini di Sarri però non creano nessuna vera occasione da gol e sono costretti a tornare a casa con un’amarissima sconfitta.