Juventus-Inter 1-1, tutto nel botta e risposta Vlahovic-Lautaro

Juventus-Inter 1-1

RETI: 27' pt Vlahovic, 33' pt Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 6, Rugani 6.5; Cambiaso 6, McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6 (16' st Locatelli 6), Rabiot 6, Kostic 5.5 (44' st Alex Sandro sv); Vlahovic 6.5 (35' st Kean sv), Chiesa 6 (35' st Milik sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijse, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 6, Acerbi 6; Dumfries 5.5 (25' st Cuadrado sv), Barella 6 (43' st Frattesi sv), Calhanoglu 5.5 (38' st Asllani sv), Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (25' st Carlos Augusto sv); Thuram 6 (43' st Arnautovic sv), Martinez 6.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Aurel Bisseck, Stabile, Sensi, Klaassen, Agoumè. Allenatore: Simone Inzaghi 6.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.5.

NOTE: serata fredda, terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Cambiaso, Cuadrado, Kostic. Angoli: 1-0 per la Juventus. Recupero: 1'; 4'.

Termina senza vincitori nè vinti l’attesissimo derby d’Italia tra Juventus ed Inter, sfida d’altissima classifica valevole per la 13 giornata di Serie A. All’Allianz Stadium finisce 1-1 il big match tra le prime due della classe, grazie al botta e risposta nel primo tempo tra i due attaccanti Vlahovic e Lautaro Martinez, con l’argentino che consolida la leadership della classifica marcatori raggiungendo quota 13 centri in campionato (quinto sigillo invece per il serbo). Resta così tutto invariato in vetta alla classifica generale, con la squadra di Inzaghi che resta prima a +2 su quella rivale di Allegri.

La prima vera occasione di un primo tempo equilibrato, combattuto e molto avvincente porta la firma di Chiesa, che nel cuore dell’area di rigore calcia di mancino mancando però lo specchio della porta. La formazione ospite prova a rispondere con due tentativi di Lautaro e Calhanoglu non andati a buon fine, poi al 27' i bianconeri la sbloccano: Vlahovic avvia un’azione recuperando palla e offrendola a Chiesa, bravo a restituirgliela con un bell'assist che porta il serbo a firmare l’1-0.

Passano però sei giri di lancette e i nerazzurri rimettono tutto in equilibrio con il solito Lautaro, che sfrutta un gran cross basso di Thuram piazzando la zampata che vale l’1-1. Nella ripresa prosegue la battaglia e il grande equilibrio, senza però grandissime emozioni. Entrambe le squadre cercano la fiammata vincente per mettersi in tasca i tre punti, ma nessuna delle due riesce a sfondare e prima del triplice fischio il risultato non cambia più e neanche la situazione in vetta alla classifica.