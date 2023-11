Il Bologna mata il Toro con Fabbian e Zirkzee e vola al sesto posto. Pari tra Verona e Lecce

Bologna - Torino 2-0

Marcatori: 11'st Fabbian, 48'st Zirkzee

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch 6, Beukema 6, Calafiori 6.5 (35'st Lykogiannis sv), Kristiansen 5.5 (11'st Lucumì 6); Aebischer 6 (10'st Freuler 6), Fabbian 7 (35'st Moro sv); Saelemakers 6 (26'st Urbanski 6), Ferguson 6, Ndoye 6; Zirkzee 7. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, De Silverstri, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta 6.5.

Torino (3-5-2): Gemello 5; Tameze 5.5 (25'st Vojvoda 6), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 6, Linetty 5.5 (26'st Gineitis 6), Ilic 6, Vlasic 6.5, Lazaro 5.5 (31'st Karamoh 6); Sanabria 6, Zapata 6 (25'st Pellegri 6). In panchina: Milinkovic-Savic, Popa, Zima, Radonjic, Seck, Djidji, Savva, Antolini. Allenatore: Juric 5.5.

Arbitro: Colombo di Como 6

Note: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione. Ammoniti: Kristiansen, Fabbian, Ndoye, Linetty, Lazaro, Bellanova, Pellegri. Angoli: 3-2. Recupero: 1', 3'.

Vittoria solida del Bologna, che batte per 2-0 il Torino e continua a sognare l’Europa. Decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Fabbian e Zirkzee, di fronte ad una formazione come quella granata che, dopo un buon inizio, si disunisce e perde certezze come spesso visto in stagione. Parte bene, come detto, la squadra di Juric, che scardina con intensità la difesa del Bologna e troverebbe anche la rete del vantaggio, con la conclusione da fuori di Vlasic che si infila vicino l'incrocio dei pali ma viene vanificata dalla segnalazione del Var per precedente fuorigioco che annulla così il gol al croato. Torino che resta però molto attivo in zona gol, specialmente con le due punte, Zapata e Sanabria, pericolo costante davanti alla porta di Skorupski nei primi quarantacinque minuti. Risultato che fatica a sbloccarsi fino all’avvio della ripresa, in cui il Bologna riesce però a trovare l’episodio decisivo per il gol del vantaggio: buona uscita palla di Beukema, che verticalizza e pesca l'inserimento vincente di Fabbian, fortunato nel rimpallo con Gemello e di fatto indisturbato nel depositare il pallone a porta sguarnita.

Torino colpito e che sembra aver perso la verve del primo tempo, lasciando così alla squadra di Thiago Motta la possibilità di organizzare meglio il suo gioco e posizionarsi bene in copertura, difendendo il vantaggio acquisito. Bologna che tiene dunque bene il campo nel finale di partita e, nel recupero, sigla il gol che chiude la gara, grazie a Zirkzee, che aggancia perfettamente il lancio di Lykogiannis, sterza su Vojvoda e batte Gemello sul primo palo. Rete che ipoteca il risultato per il Bologna, con un 2-0 che consente agli emiliani di compiere un balzo in classifica e agganciare la Roma al quinto posto.

Verona - Lecce 2-2

Marcatori: 30'pt Oudin, 41'pt Ngonge, 24'st Gonzalez, 32'st Djuric

Hellas Verona (4-3-3): Montipo 6.5; Terracciano 6.5, Hien 5, Amione 6.5 (46'st Coppola sv), Tchatchoua 6; Suslov 6 (30'st Bonazzoli 6), Duda 6.5, Folorunsho 6.5; Mboula 5.5 (16'st Lazovic 5.5), Djuric 7, Ngonge 7. In panchina: Berardi, Perilli, Cabal, Charlys, Doig, Hongla, Serdar, Saponara, Cruz, Henry. Allenatore: Baroni 6.5.

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 5.5, Pongracic 6, Baschirotto 6, Dorgu 5 (1'st Gallo 6); Blin 6, Gonzalez 7, Oudin 7 (43'st Rafia sv); Sansone 5.5 (20'st Strefezza 5.5), Krstovic 5.5 (20'st Piccoli 5.5), Banda 6 (47'st Venuti sv). In panchina: Brancolini, Samooja, Dermaku, Touba, Faticanti, Listovski, Berisha. Allenatore: D’Aversa 6.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Note: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Duda, Dorgu, Banda. Angoli: 4-2. Recupero: 0', 4'+1'.

Nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, Hellas Verona e Lecce pareggiano per 2-2 dopo una partita dalle tante emozioni. Al Bentegodi segnano Ngonge e Djuric per il Verona, Oudin e Gonzalez per il Lecce. Un pareggio che ha il sapore di vittoria per un Lecce costantemente in difficoltà nel secondo tempo. Gli scaligeri, invece, giocano un’ottima gara, ma trovano sulla loro strada un super Falcone. L’approccio alla partita del Verona sembra positivo e Ngonge, dopo sette minuti, impegna subito Falcone con un insidioso mancino dal limite dell’area. Il LECCE, però, cresce col passare dei minuti e appare più convincente sul piano del gioco. All’11' ci prova Sansone dalla distanza, mentre al 26' è il turno di Oudin che calcia dal limite trovando la pronta reazione di Montipò. Il gol dei salentini è ormai nell’aria e arriva al 30', grazie ad una prodezza di Oudin: il francese dai trenta metri colpisce di collo pieno con il destro e indirizza la palla sotto l’incrocio. Poco dopo Banda ha la palla del possibile 2-0, ma se la divora calciando addosso a Montipò. Il Bentegodi inizia a rumoreggiare e il Verona reagisce. Dopo un errore d’impostazione degli ospiti, Djuric serve Ngonge, che segna l’1-1 da posizione defilata. All’ultimo minuto del primo tempo Djuric sfiora di testa addirittura la rete del sorpasso. Nella ripresa il Verona riparte sulla falsa riga del finale di primo tempo, spingendo a caccia del vantaggio; dall’altra parte, il LECCE è più remissivo e molto impreciso nello sviluppo della manovra. Gli scaligeri sfiorano il gol prima al 56' con la punizione di Ngonge, poi al 63' con il potente destro di Duda indirizzato sotto il sette: in entrambe le occasioni a salvare il Lecce ci pensa un Falcone semplicemente superlativo. Proprio quando gli uomini di Baroni sembrano in controllo del match, arriva l’episodio della svolta in favore dei salentini. Al 69' ecco il 2-1 con Gonzalez che calcia dalla trequarti di destra: la sua conclusione viene viziata da una deviazione che inganna Montipò. Il Verona non si arrende e reagisce ancora, trovando al 77' il gol del 2-2 con Djuric su sviluppo di palla inattiva. Nel finale i padroni di casa si riversano in avanti e aggrediscono un Lecce ormai mentalmente scarico. Al 82' Falcone blinda ancora la porta, neutralizzando il doppio tentativo di Ngonge e Duda. Il gol beffa di Piccoli al 89' viene annullato dal Var. Il 2-2 finale mette però a rischio la panchina di Baroni: il suo Verona non vince da agosto.