Serie D 15a giornata: Siracusa - Trapani tanto rumore per nulla, capitombolo Reggina con il Real Casalnuovo

Quindicesimo appuntamento con la Goal Collection del girone I di Serie D. Occhi puntati sul big match tra Siracusa e Trapani, davanti a 6000 tifosi siracusani, spettacolo sugli spalti che non si traduce in campo dove le due squadre si annullano chiudendo sullo 0-0.



Rimane in vetta il Trapani, avanti di due punti sul Siracusa, ne beneficia anche la Vibonese che, osservando il turno di riposo, a pari partite giocate è distante 3 lunghezze dai granata.

Uno a uno tra Licata e Città di Sant’Agata: alla zampata di Minacori risponde, giunti nel recupero del primo tempo, lo splendido pallonetto di Mincica.

Non è più una sorpresa il Real Casalnuovo che viola il “Granillo” amplificando la crisi di risultati della Reggio Calabria. Amaranto che passano in vantaggio con la rete di Mungo, Casalnuovo che la ribalta con Dore e Sarno infilando il sesto risultato utile consecutivo che gli vale il 4°posto.

Accade di tutto allo stadio Aci e Galatea, tra Acireale e Akragas. Gigante che fa la voce grossa, avanti di tre gol dopo un’ora con le reti Di Mauro, Leuca e Perez. Acireale che non demorde e in 11 contro 10, agguanta un’insperata parità con le reti di Maltese, Cicirello e Savanarola.

Reti bianche tra Portici e Ragusa, tornano a vincere Canicattì e Sancataldese. I racinari espugnano il “D’Alcontres” grazie alle reti di Tedesco e Bonilla che vanificano l’1-2, nel finale, di Nisticò.

Soffre un tempo la Sancataldese, sotto di un gol in casa contro il Locri avanti dopo i primi 45 minuti con Pappalardo, ma ha la forza nella ripresa per ribaltare il match e tornare alla vittoria, che mancava da un mese, con Mazza, Durmush e Correnti autore di una doppietta.

Festival del gol tra San Luca e Castrovillari, occasione mancata per il San Luca avanti di 3 gol, indomito il Castrovillari che a dispetto dell’ultimo posto non alza bandiera bianca. Per il San Luca in rete Ficara, Diarra e Giampaolo, Castrovillari che non smette di crederci e nella ripresa acciuffa il pari con Scognamiglio e la doppietta di Cosenza.

Quattro giornate, ancora, alla conclusione del girone d’andata, la goal collection che oggi ha toccato quota 25 reti, vi dà appuntamento al prossimo lunedì.