Errore grave in Psg Newcastle, sospeso il responsabile Var Kwiatkowski

L'arbitro Marciniak, con l'ausilio del VAR, ha concesso un rigore al PSG contro il Newcastle, portando al pareggio nel match di Champions. Tuttavia, la decisione di Tomasz Kwiatkowski, il responsabile VAR, è stata considerata in contrasto con le direttive UEFA. Kwiatkowski è stato sospeso. L'UEFA stabilisce che non deve essere fischiato un fallo di mano se la palla è deviata dal proprio corpo e non si dirige verso la porta. La decisione mira a rendere la regola dei falli di mano più coerente con la natura del gioco, secondo Zvonimir Boban, responsabile UEFA.