Stop alla pirateria nel calcio, da Juve-Napoli al via l'operazione anti-pezzotto

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha avviato una battaglia contro la pirateria online nel calcio italiano, valutata a 350 milioni di euro in danni annuali. La piattaforma sarà sottoposta a test prima di essere attivata, consentendo il blocco degli indirizzi IP illegali entro 30 minuti dalla loro individuazione. Questo strumento permetterà alle autorità di risalire alle persone che fruiscono illecitamente dei contenuti soggetti a pirateria. Un test concreto verrà effettuata dal 7 dicembre, in occasione di Juventus-Napoli.