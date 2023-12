Monza-Juve, contro replica di Gagliardini a Rabiot: "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social"

Il rocambolesco finale di Monza-Juventus, vinta 2-1 dai bianconeri, ha lasciato strascichi velenosi tra Adrien Rabiot e Roberto Gagliardini. Il centrocampista della Juve ha accusato l’ex interista per avergli esultato in faccia al 92mo, dopo il momentaneo pareggio dei brianzoli con Valentin Carboni poi vanificato dalla rete di Gatti al 94mo: «Impara sempre a rimanere umile», gli ha mandato a dire su Instagram, «perchè finchè l’arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo».

«Le cose di campo rimangono in campo, non sui social», la replica piccata di Gagliardini sempre su Instagram, 'Ciama la mama!'».