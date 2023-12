Goal Collection Serie D: Trapani che mantiene la vetta dopo la 16a giornata, Siracusa e Vibonese in scia. Torna alla vittoria la Reggina sul campo del Canicattí

Non cenna minimamente ad arrestarsi la corsa delle battistrada in vetta alla classifica del girone I di serie D.

Copertina, d’ufficio, ancora una volta per il Trapani che batte il Portici per 2-0. Due gol su palle inattive di Oliver Kragl, il primo su calcio di rigore, il secondo su calcio di punizione, valgono la dodicesima vittoria stagionale, il quattordicesimo risultato utile consecutivo per l'11 guidato da Alfio Torrisi.

Più sudata rispetto al solito la vittoria del Siracusa che va sotto a Castrovillari, dopo 4 minuti, con la rete di Cosenza ma ha la forza per ribaltarla. La rete di Alma, equilibra i conti quasi allo scadere dei primi 45 minuti, poi ci pensa Domenico Maggio con una doppietta a sbrogliare la matassa.

Vince piuttosto largamente anche la Vibonese contro il San Luca. Alla rete di Gaeta, risponde Di Liepa per il momentaneo pari, poi Convitto, Tandara, ancora Convitto e Ciotti fissano il punteggio sul 5-1 per i rossoblù che rimangono a 3 punti, sulla scia della capolista.

Settimo risultato utile consecutivo per il Real Casalnuovo che piega l’Acireale nei minuti di recupero. Campani che passano in vantaggio con Reginaldo, Acireale che rimette il match sui binari dell’equilibrio su calcio di rigore con Romano. Casalnuovo che nella fattispecie rimane in 10 contro 11 ma che porta a casa l’intera posta in palio grazie alla prodezza al 94' di Carnevale.

Colpo del Ragusa che all’Aldo Campo batte il Licata per 2-1. Le reti di Guerriero e Romano firmano la sesta vittoria delle aquile iblee. Licata che dimezza lo svantaggio, su calcio di rigore, con Minacori.

Ritorna alla vittoria la Reggio Calabria che espugna il campo del Canicattì, il “Saraceno” di Ravanusa, con la rete di Bolzicco.

Tutto fin troppo facile per il Città di Sant’Agata che rifila un tennistico 6-0 a quel che rimane della Gioiese. Al “Biagio Fresina” conto chiuso già dopo un tempo. Sugli scudi Capogna, autore di una tripletta, il 4-0 di Mincica chiude il primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Marcellino, autore di una doppietta.

Punti pesanti anche per il Locri che prevale per 2-1 sulla Nuova Igea Virtus. La rete di Longo illude i giallorossi, ripresi dalle reti di Marsico e Pappalardo.

La nostra goal collection termina qui, appuntamento già fissato tra 7 giorni per gustarci il meglio del girone I di serie D.