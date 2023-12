Messi nominato atleta dell'anno 2023 da TIME: anche l'America ai piedi del Pallone d'oro

Lionel Messi è stato nominato Atleta dell'Anno 2023 da TIME, dopo una stagione straordinaria che ha visto il suo debutto con l'Inter Miami nella Major League Soccer (MLS). Il campione argentino, noto per essere uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e recente vincitore della Coppa del Mondo con l'Argentina, ha sorpreso il mondo calcistico scegliendo l'MLS per la sua nuova avventura, rifiutando offerte lucrative, incluso un contratto multimilionario dall'Arabia Saudita. Nel suo contratto con l'Inter Miami, oltre a un notevole stipendio, è inclusa una partecipazione nella proprietà della squadra al suo ritiro e una quota dei ricavi mediatici della lega. Messi ha dimostrato il suo valore sul campo segnando 10 gol in sette partite della Leagues Cup, contribuendo significativamente alla popolarità e al successo del calcio negli Stati Uniti.