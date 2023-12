Pallone tecnologico Adidas "Fussballliebe" per Euro 2024: rivelerà falli di mano e fuorigioco

Per il prossimo campionato Europeo di calcio, Euro 2024, Adidas ha presentato un pallone rivoluzionario chiamato "Fussballliebe" (Amore per il Calcio), che promette di trasformare il modo in cui vengono prese le decisioni in campo. Lo rivela Gazzetta.it A differenza del pallone utilizzato nei Mondiali in Qatar, che trasmetteva solo dati sulla velocità e la traiettoria, il Fussballliebe è dotato di un microchip avanzato.

Microchip avanzato per assistenza arbitrale

Questo microchip innovativo fornisce agli arbitri informazioni in tempo reale su come il pallone viene colpito, includendo dettagli sulla parte del corpo utilizzata dal giocatore. Questa tecnologia si rivela cruciale per determinare con precisione momenti chiave come le posizioni di fuorigioco e per chiarire situazioni ambigue come i possibili tocchi di mano.

Caratteristiche tecniche del pallone

Il microchip, posizionato al centro del pallone, è sostenuto da fili in tensione che ne impediscono il movimento, garantendo così la stabilità e la precisione delle informazioni trasmesse. Un altro aspetto notevole del Fussballliebe è la sua capacità di auto-caricarsi attraverso induzione elettromagnetica, eliminando così la necessità di batterie o connessioni elettriche esterne.

Un passo verso il futuro del calcio

Il pallone Fussballliebe rappresenta un significativo passo avanti nel mondo del calcio, combinando tecnologia e sport per migliorare l'accuratezza delle decisioni arbitrali e arricchire l'esperienza di gioco. Con questa innovazione, Euro 2024 si preannuncia come un evento che potrebbe segnare una nuova era nella storia del calcio.