Osimhen in Marocco alla vigilia di Champions. Il nigeriano è in corsa per il pallone d'oro africano

Victor Osimhen sarà a disposizione domani sera per il Napoli per il match di Champions League contro il Braga. Lo ha reso noto il club azzurro nella conferenza stampa di Mazzarri. «Osimhen - ha detto il capo della comunicazione Nicola Lombardo - non c'è oggi nell’allenamento perché è in una gara in cui viene dato tra i più forti per la conquista del Pallone d’Oro africano che viene assegnato stasera. E’ in lizza con Salah e altri e quindi, d’accordo con la società, è partito per il Marocco dopo aver fatto allenamento da solo stamattina. Domani Osimhen sarà tornato a Napoli e farà la seduta di allenamento di rifinitura e speriamo arrivi con la grandissima carica da vincitore che sopperisca alla stanchezza del viaggio».