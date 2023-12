Champions: impresa Milan a Newcastle, ma non basta: rossoneri in EL. Lazio ko a Madrid, niente sorpasso all'Atletico

Newcastle-Milan 1-2

Marcatori: 33'pt Joelinton, 14'st Pulisic, 39'st Chukwueze.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka 6; Trippier 6 (17'st Burn 5.5), Lascelles 5.5, Schar 5.5, Livramento 6; Miley 6.5 (26'st Longstaff 5.5), Guimares 6, Joelinton 7; Almiron 6, Wilson 6, Gordon 6.5 (17'st Isak 6). In panchina: Harrison, Karius, Hall, Dummett. Allenatore: Howe 5.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Tomori 7, Hernandez 6, Florenzi 6; Reijnders 6, Musah 6 (38'st Chukwueze 7); Pulisic 6.5 (28'st Jovic 6.5), Loftus-Cheek 6 (28'st Pobega 6), Leao 6 (43'st Bartesaghi sv); Giroud 6.5 (38'st Okafor 6.5) In panchina: Mirante, Nava, Nsiala, Adli, Krunic, Traorè. Allenatore: Pioli 6.5.

ARBITRO: Makkelie (Olanda) 6.5

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Leao, Maignan, Joelinton, Jovic, Musah, Florenzi, Schar. Angoli: 5-3. Recupero: 2'pt, 4'st.

Un’impresa a metà quella che compie il Milan a Newcastle nell’ultima gara della fase a gironi della Champions League. Al St.James' Park i rossoneri s'impongono 2-1 in rimonta grazie alle reti di Pulisic e Chukwueze, che ribaltano l’iniziale vantaggio di Joelinton. Nonostante il successo, però, la squadra di Pioli è costretta a salutare la massima competizione europea, 'retrocedendò in Europa League in virtù del pareggio tra Dortmund e Psg (i parigini avrebbero dovuto perdere per soffiargli il secondo posto nel Gruppo F). Resta comunque la soddisfazione di un pesante successo su un campo ostico che permette al Diavolo di proseguire quantomeno il cammino europeo. Migliore l’avvio della formazione inglese, che al 20' costruisce la prima grande palla gol del match: Joelinton s'incunea in area sulla destra e tocca quel tanto che basta per superare Maignan, ma Tomori è provvidenziale nel negare un facile tap-in ad Almiron a due passi dalla linea. I rossoneri non si spaventano e qualche istante più tardi rispondono con Leao, il cui destro a giro non inquadra lo specchio della porta. Superata la mezz'ora di gioco arriva il vantaggio del Newcastle grazie al siluro di Joelinton, che pesca l’incrocio dei pali con un gran destro che vale l’1-0.

Nella ripresa sembra partire meglio ancora una volta il Newcastle, ma a ridosso dell’ora di gioco il Milan trova il gol della speranza pareggiando i conti con Pulisic, che insacca su assist di Giroud dopo un’azione confusa in area. Una decina di minuti più tardi però i 'magpies' vanno ad un passo dal nuovo vantaggio con Guimaraes, che calcia splendidamente da fuori area ma Maignan gli nega la gioia del gol tuffandosi e deviando la palla sulla traversa. Conto dei legni che torna in parità al 79', quando Leao lanciato a tu per tu con il portiere avversario, calcia di destro centrando il palo. Ma giusto qualche istante più tardi il Milan riesce comunque a compiere il sorpasso con la rete del neo entrato Chukwueze, che indovina un bel mancino a giro al termine di una ripartenza fulminea. In pieno recupero i rossoneri colpiscono anche un altro palo con Tomori.

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Marcatori: 6' pt Griezmann, 6' st Lino.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6.5; Savic 6 (23' st Azpilicueta 6), Gimenez 6 (1' st Soyuncu 6), Hermoso 6.5; Molina 6, De Paul 6.5, Witsel 6 (18' st Koke 6), Saul 6, Lino 7.5; Griezmann 7 (1' st Depay 6.5), Correa 6 (18' st Morata 6). In panchina: Grbic, Antonio Gomis, Marcos Llorente, Galan, Reinildo, Riquelme, Aitor Gismera. Allenatore: Simeone 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5 (13' st Lazzari 6), Casale 5.5, Gila 5.5, Hysaj 5 (25' st Pellegrini 6); Guendouzi 6, Vecino 6, Luis Alberto 6 (19' st Kamada 6); Pedro 5.5 (13' st Felipe Anderson 6), Immobile 5.5 (19' st Castellanos 5), Zaccagni 6. In panchina: Sepe, Magro, Dutu, Cataldi. Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Pedro, Gimenez, Marusic, Guendouzi. Angoli: 5-3. Recupero: 2' pt; 2' st.

L’Atletico Madrid batte la Lazio con un netto 2-0 e certifica la vittoria nel gruppo E nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I biancocelesti, pur sconfitti nella sfida per la vetta al Civitas Metropolitano, avevano già conquistato nel turno precedente la qualificazione agli ottavi di finale. I colchoneros di Simeone sono metodici, firmano il successo dopo sei minuti di primo tempo con Griezmann e dopo altrettanti nella ripresa con Lino. Erano partiti subito aggressivi e gli uomini di Sarri ne hanno pagato ben presto le conseguenze. Al 6' Marusic sbaglia in uscita, ne approfitta Lino che va a servire Griezmann. L’attaccante francese non fallisce il pallone dell’1-0 immediato. La situazione sembra in discesa per gli spagnoli, che potrebbero dilagare. Invece vivacchiano per tutto il primo tempo, finché al 38' non trovano il raddoppio con Hermoso. La gioia dura poco, l’arbitro olandese Gözübüyük viene richiamato al Var e annulla la rete per fuorigioco.

La Lazio tira un sospiro di sollievo e va a schiarirsi le idee negli spogliatoi. Aveva reagito bene dopo lo svantaggio, ma le occasioni di Zaccagni, Guendouzi e Immobile non hanno impensierito più di troppo. Gli spagnoli replicano il copione del primo tempo e dopo 6 minuti nella ripresa trovano il gol del raddoppio. Il subentrato Depay serve Lino, che infila un gran destro sotto la traversa per il 2-0. Sarri prova a smuovere le acque con gli ingressi di Felipe Anderson e Castellanos ma i biancocelesti non riescono a trovare la via del gol. Anzi, è l’Atletico Madrid ad andare vicino al tris con Morata: il primo posto nel girone E a quota 14 è comunque assicurato. La Lazio può comunque festeggiare il passaggio del turno come seconda, con 10 punti, e dovrà incrociare le dita per il sorteggio degli ottavi. Feyenoord in Europa League, Celtic fuori dalle coppe.

