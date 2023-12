Il Genoa frena la Juve, Gudmunsson risponde a Chiesa

Genoa-Juventus 1-1

RETI: 28' pt Chiesa, 3' st Gudmundsson

GENOA (3-5-2): Martinez 5.5; Dragusin 6, Bani 6, De Winter 6; Sabelli 6.5 (39' st Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 5, Frendrup 6, Vasquez 6 (1' st Ekuban 6.5); Gudmundsson 7, Messias 6 (48' st Haps sv). In panchina: Leali, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 5.5; Cambiaso 6.5 (43' st Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 5.5, Miretti 5.5 (28' st Iling-Jr 6), Kostic 6 (23' st Weah 6); Chiesa 7, Vlahovic 6 (23' st Milik 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri 6

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, circa 33.000 spettatori presenti. Ammoniti: Badelj, Malinovskyi, Danilo, McKennie, Milik, Allegri. Angoli: 6-7. Recupero: 1' pt, 3' st.

La Juventus frena a Marassi e non va oltre il pareggio per 1-1 contro un Genoa volitivo, mancando il temporaneo sorpasso sull'Inter capolista. I bianconeri passano in vantaggio al 27mo grazie a un calcio di rigore per fallo del portiere rossoblu Martinez su Chiesa, servito da Vlahovic dopo un errore in disimpegno di Badelj. Lo stesso attaccante azzurro trasforma il penalty spiazzando l’estremo difensore spagnolo.

A inizio ripresa, al 48mo, il pareggio del Grifoni: Frendrup serve in area il neo-entrato Ekuban che è bravo a far proseguire Gudmundsson, lesto a mettere in rete solo davanti a Szczesny.