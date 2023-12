Bologna-Roma 2-0, gli emiliani volano al quarto posto in classifica

Bologna-Roma 2-0

RETI: 37' pt Moro; 4' st autogol Kristensen.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Posch 6.5, Beukema 5.5 (13' st Lucumì 6), Calafiori 7.5, Kristiansen 6.5 (30' st Lykogiannis 6); Freuler 7, Moro 7 (30' st Aebischer 6); Ndoye 7.5, Ferguson 7 (42' st Fabbian sv), Saelemaekers 6.5 (42' st Urbanski sv); Zirkzee 7.5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta 7.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (37' st Celik sv), Llorente 5.5 (19' st Azmoun 6), Ndicka 5; Kristensen 5.5, Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 5 (37' st Pisilli sv), Spinazzola 5 (1' st Renato Sanches sv, 19' st Bove 6); Belotti 5.5, El Shaarawy 5.5. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Cherubini, Joao Costa. Allenatore: Mourinho 5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Saelemaekers, Llorente, Beukema, Pellegrini, Ferguson, Freuler, Paredes, Bove. Angoli: 4-0 per la Roma. Recupero: 1'; 4'.

Il Bologna continua a volare e sognare, batte anche la Roma nello scontro diretto per la Champions League e si riprende il quarto posto in classifica scavalcando di nuovo Napoli e Fiorentina. Al Dall’Ara finisce 2-0 grazie alla rete di Moro nel primo tempo e all’autogol di Kristensen nella ripresa: la squadra di Thiago Motta sale così a 28 punti in classifica, mentre gli uomini di Mourinho tornano a perdere in campionato dopo cinque risultati utili di fila restando fermi a quota 25.

Intensità, falli e tanta tensione la fanno da padrone nella prima parte di gara, in cui succede veramente pochissimo nei pressi delle due aree di rigore. Il primo squillo è dei giallorossi e arriva al 31', quando Belotti stacca di testa su cross di Kristensen trovando una buona parata di Ravaglia. Una manciata di minuti più tardi, dall’altra parte, arriva il vantaggio rossoblu: Ndoye scappa sulla destra sorprendendo la difesa giallorossa, mette al centro per l’accorrente Moro che tutto solo da pochi passi non può fallire l’1-0. In apertura di ripresa il Bologna trova anche il raddoppio grazie all’autogol di Kristensen, sfortunato nella carambola con Ndoye e Rui Patricio sul cross basso da destra di Ferguson.

La Roma prova a reagire di nervi ma trova una difesa compatta e ben organizzata, capace di concedere pochissimi spazi pericolosi: al 69' Pellegrini ci prova con un destro dall’interno dell’area, murato da un provvidenziale Lucumì. La chance per riaprire la gara i giallorossi l’avrebbero all’80', ma Belotti si lascia ipnotizzare da Ravaglia a tu per tu dopo una bella azione in verticale.