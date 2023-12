Europa League, ai playoff sarà ancora Roma-Feyenoord. Il Milan pesca i francesi del Rennes

Nei sorteggi per i playoff di Europa League la Roma, testa di serie perchè seconda nel suo girone di Europa League, pesca il Feyenoord con cui rinnova per il terzo anno consecutivo la sfida, mentre il Milan, che non era testa di serie perchè terza nel suo girone di Champions League, se la vedrà con i francesi del Rennes. Lo spareggio dei playoff si disputerà con gare di andata e ritorno: la prima sfida è prevista il 15 febbraio, il ritorno - sette giorni dopo - è in programma il 22 febbraio.

Le altre sfide dei playoff di Europa League saranno: Friburgo (GER) - Lens (FRA), Marsiglia (FRA), Shakhtar Donetsk (UCR), Sparta Praga (CZE) - Galatasaray (TUR), Sporting (POR) - Young Boys (SVI), Tolosa (FRA) - Benfica (POR) e Qarabag (AZE) -Braga (POR).