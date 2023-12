Il Fisco gioca in difesa: nessuna agevolazione o bonus per i calciatori e per le società

Nessuna agevolazione fiscale al momento per i calciatori che arrivano in Italia dall’estero né per per le società sportive. Ma sul tema sono ancora in corso valutazioni complessive. E’ quanto si apprende da diverse fonti governative, secondo le quali il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, che contiene la nuova normativa sul rientro dei lavoratori impatriati e dei cosiddetti "cervelli", conferma lo stop per le agevolazioni dei calciatori e non recepisce il parere delle Camere che chiedeva di valutare delle agevolazioni per le società sportive.