Serie D, il Trapani chiude il 2023 in vetta espugnando il Fresina di S.Agata, inseguono Siracusa e Vibonese. Reggio Calabria che consolida il piazzamento playoff

Si è concluso, con un nuovo turno infrasettimanale, il girone d’andata nel massimo campionato dilettantistico. Nessun colpo di coda, ai vertici, divario sempre più netto tra chi sta davanti e non sbaglia un colpo e chi ormai lotta per il raggiungimento di un posto nei Playoff o una tranquilla salvezza.

Al giro di boa Trapani e Siracusa accomunano l’imbattibilità, una lunga staffetta in testa alla classifica che oggi premia i granata. Due i pareggi, di troppo, per gli azzurri oggi distanti 4 lunghezze.

Ancora più lontana la Vibonese, che paga un gap di 7 punti, e che non potrà permettersi altri passi falsi considerato il passo, fin qui straordinario, del duo di testa.

La nostra goal collection, ultima del 2023, inizia dal successo della capolista, sul difficile campo del Città di Sant’Agata. La rete di Marco Palermo, giunta nei minuti di recupero del 1°tempo, è un altro chiaro segnale di forza dell’11 guidato da Alfio Torrisi che timbra la quindicesima vittoria.

Non resta a guardare il Siracusa che nel posticipo batte il Real Casalnuovo per 2-1. Decisive le reti di Zampa e Maggio, tardiva la rete di Pinna che vale solo a dimezzare lo svantaggio.

Ancora una grande prova della Vibonese che batte il Licata a domicilio per 3-1. Calabresi avanti con l’incornata di Terranova, ripresi dagli 11 metri dal solito Minacori. Nei secondi 45 di gioco Ciotti ed Esposito regalano i 3 punti alla Vibonese.

Chiude con un sorriso la Reggio Calabria. La rete di Perri vale l’1-0 di misura contro la Nuova Igea Virtus.

Gioia che esplode nel finale ad Acireale, con i granata che al 94’ prevalgono per 2-1 sulla Sancataldese. Alla rete di Lucchese, per i granata, risponde Calabrese per l’1-1 verde amaranto. Poi ci pensa Savanarola, capitano di lungo corso, di testa sugli sviluppi di un angolo a mandare in estasi lo stadio Aci e Galatea.

In coda si registra il primo successo stagionale del Castrovillari prevalso sul campo della Gioiese e anche il San Luca, battendo per 2-0 il Canicattì, muove un colpo nella lotta alla salvezza.

Terzo risultato utile consecutivo per il Portici che batte l’Akragas per 3-1. Il solito Maione apre le danze, poi Marcucci su punizione sigla il raddoppio, Marrale tenta invano di riaprire la partita chiusa dalla rete nel recupero da Di Guida.

La goal collection va in pausa, si ritornerà domenica 7 gennaio con la prima giornata di ritorno, full immersion che ci accompagnerà per altre 19 giornate alla conclusione della Regular Season che scandirà i titoli di coda domenica 5 maggio.