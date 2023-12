Calcio inglese, Jim Ratcliffe fa la storia: acquisisce il 25% del Manchester United per 1,4 mld

Il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha siglato un’intesa per acquistare una partecipazione del 25% nel Manchester United per una cifra stimata di 1,25 miliardi di sterline (1,44 miliardi di euro) e prenderà il controllo delle operazioni calcistiche del club della Premier League. Ratcliffe, presidente del colosso petrolchimico Ineos, fornirà anche ingenti fondi per futuri investimenti nello stadio Old Trafford del club.

Ratcliffe - si legge in una dichiarazione del club - «acquisirà il 25% delle azioni di Classe B del Manchester United e fino al 25% delle azioni di Classe A e fornirà ulteriori 300 milioni di dollari destinati a consentire futuri investimenti nell’Old Trafford». «Come parte della transazione, Ineos ha accettato la richiesta del consiglio di avere la delega della responsabilità della gestione delle operazioni calcistiche del club», ha aggiunto.

"Come ragazzo del posto e sostenitore da sempre del club, sono molto contento che siamo riusciti a raggiungere un accordo con il consiglio del Manchester United che ci delega la responsabilità gestionale delle operazioni calcistiche del club», ha spiegato il miliardario del settore petrolifero. «Sebbene il successo commerciale del club abbia sempre garantito la disponibilità di fondi per vincere trofei ai massimi livelli, negli ultimi tempi questo potenziale non è stato completamente sfruttato. Porteremo la conoscenza globale, l’esperienza e il talento del più ampio gruppo Ineos Sport per contribuire a promuovere ulteriori miglioramenti nel club», ha aggiunto