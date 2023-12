Calcio mercato, l'ipotesi Bonucci alla Roma scatena l'ira dei tifosi giallorossi. Tutti pazzi per Soulè. TUTTE LE TRATTATIVE IN CORSO

E’ rivolta nell’etere romano a tinte giallorosse e sui social del tifo dopo che si sta facendo concreta la possibilità che Leonardo BONUCCI possa approdare alla Roma durante il mercato del gennaio. Il giocatore, che vuole lasciare l’Union Berlino, è stato proposto e Josè Mourinho avrebbe dato il proprio assenso anche perché consapevole dei paletti che il club di Trigoria deve rispettare. Un difensore d’esperienza a costo zero e che costrebbe solo un milione d’ingaggio al tecnico, e alla società, andrebbe bene. Ma non ai tifosi, agli occhi dei quali Bonucci rappresenta un simbolo della Juventus e per questo le radio locali per tutto il giorno sono state tempestate di telefonare di supporter desiderosi di dire il loro no all’ex bianconero. Sui social è scattato l'hashtag #Bonucci out. Così il gm dei giallorossi Tiago Pinto e i suoi collaboratori sono costretti a cercare alternative, e il nome più caldo è quello di Thilo KEHRER, in uscita dal West Ham. La Roma ha già preso informazioni per prenderlo in prestito. L’altro nome che gira è quello di NINO, difensore del Fluminense, che però il club carioca lascerà partite solo in cambio dei sette milioni della clausola di rescissione, visto che il giocatore ha ancora un anno (fino a dicembre 2024) di contratto. La Roma può quindi prenderlo solo se riuscirà a cedere SMALLING in Arabia Saudita.

I giallorossi rischiano invece di farsi sfuggire MARCOS LEONARDO, perché la punta del Santos ha offerte da Newcastle e ora anche Arsenal. Al Milan si fa la conta degli assenti e tra difesa e centrocampo la lista è molto lunga. In più in casa rossonera ci sono BENNACER in partenza per la Coppa d’Africa e KRUNIC che avrebbe rinnovato la richiesta di essere ceduto al Fenerbahce, dove sembrava destinato già la scorsa estate. Ma la dirigenza proverà a convincerlo a rimanere fino a giugno, intanto si punta su un giovanissimo, il 17enne OUEDRAOGO dello Schalke 04, un ragazzo molto promettente. Per l’attacco il nome più gettonato è quello di GUIRASSY, bomber dello Stoccarda che però la società tedesca non vuole fra partire nel mezzo della stagione: se ne riparlerà in estate. Il problema è che al Milan un attaccante serve subito, nonostante i progressi di Jovic e del giovanissimo Camarda. L’Inter si muoverà solo per trovare un sostituto dell’infortunato Cuadrado, perché TAREMI, centravanti del Porto, è un obiettivo per la prossima estate. Intanto, nella finestra invernale di mercato, dovrebbe arrivare ad Appiano Gentile il 24enne canadese Tajon BUCHANAN, che i nerazzurri seguono da un anno. Bisogna però raggiungere un accordo con il Bruges. Per il futuro piace anche il difensore centrale brasiliano ROGER, 18enne del Vasco da Gama: suo zio, e agente, è l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar. La Fiorentina cerca invece un esterno d’attacco e un terzino destro. In fase offensiva piace molto Jan-Niklas BESTE, 24enne dell’Heidenheim, il cui costo, sui 10 milioni, sarebbe adatto alle casse viola. L’alternativa è Pedro DE LA VEGA, 22enne talento del Lanus. Dovrebbe invece andarsene BREKALO, che in viola non ha inciso e sembra destinato alla Dinamo Zagabria. Per il terzino destro la pista più percorribile è quella che porta ad Andrei RATIU, romeno classe '98 attualmente al Rayo Vallecano. La Juventus ha promesso al Frosinone di lasciargli Matias SOULE' fino al termine della stagione, ma in realtà valuta le offerte giunte dall’Inghilterra, che arrivano ai 25 milioni. Cifra che la dirigenza bianconera investirebbe per strappare KOOPMEINERS all’Atalanta, se la Dea deciderà di cedere subito l'olandese. Intanto dalla Juve verso la Ciociaria partirà, anche in questo caso in prestito, il giovane e promettente difensore Dean HUIJSEN: come dire, un altro gioiello per Di Francesco.