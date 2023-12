Neymar attrazione principale in crociera, fino a 870 euro per trascorrere due giorni con l'asso brasiliano

Fa discutere, in Brasile, una crociera di cui Neymar è l’attrazione principale.

Dall’iniziativa, che dovrebbe durare tre giorni e contare sulla partecipazione di 4.300 persone, gli organizzatori si aspettano di ricavare circa 20 milioni di reais (3,7 milioni di euro). Il pacchetto più economico per godersi «72 ore di audacia e gioia con uno dei più grandi idoli del calcio», costa 4.700 reais (circa 875 euro). L’attaccante del club arabo Al-Hilal si sta recuperando da un infortunio. Operato a novembre al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e al menisco, dovrebbe tornare in campo solo nella seconda metà del 2024.

La vacanza dorata di Neymar a bordo del transatlantico si sta caratterizzando per gli eccessi e l’alto numero di feste. Sui social viene mostrato il dietro le quinte dell’evento e i dettagli dell’imbarcazione, lunga oltre 330 metri, dove ci sono anche quattro piscine e uno scivolo acquatico di 120 metri, casinò, simulatore di F1, pista da bowling e cinema 4D. A colpire gli utenti sono anche i regali ricevuti dal fuoriclasse, tra cui una catena d’oro del valore di 2 milioni di reais (372 mila euro).