Milan terzo da solo grazie a Pulisic, Sassuolo ko. Udinese a valanga sul Bologna. Salernitana corsara, pari a Cagliari

Il Milan stringe i denti nell’emergenza, supera il Sassuolo col sesto gol di Pulisic, si riappropria del terzo posto da solo in una giornata che rende sempre più incandescente la lunga volata per i posti in Europa. Il Genoa frena momentaneamente la marcia scudetto dell’Inter, continua ad arrancare il balbettante Napoli, graziato dal Monza, mentre la novità è che cede di schianto il Bologna subendo tre gol dalla rinata Udinese. Dopo Fiorentina e Lazio chiude l’anno con un sorriso anche l’Atalanta, regolando di misura un eccellente Lecce. In zona retrocessione si rimescolano le carte in maniera sostanziale grazie al basilare successo della Salernitana in casa del Verona e al pari senza gol tra Cagliari e Empoli. Ora in coda ci sono quattro squadre in due punti.

Pioli si tiene stretti i tre punti col Sassuolo che consentono al Milan di rifiatare e di portare a cinque punti il vantaggio sul quinto posto. L’emergenza viene affrontata con Theo Hernandez difensore centrale. Il Sassuolo non è la squadra sbarazzina degli scorsi anni, neanche la bestia nera Berardi (11 gol e 7 assist contro i rossoneri) riesce a incedere ed esce per infortunio. La supremazia territoriale è però sterile, con Leao spesso innescato da Bennacer, ma il gol arriva lo stesso con Pulisic. Poi è solo controllo attento, per evitare brutte sorprese.

Paura di volare o vertigine da alta quota. Il Bologna cade rovinosamente proprio in chiusura di un anno che ha segnato il suo grande rilancio in zona Champions. L’Udinese, al contrario, si sblocca, stravince con un tris di gol che ripagano i tifosi di una stagione di grande sofferenza. Prima vittoria in casa da maggio, che allontana i friulani dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani crollano dopo avere fatto fuori, nell’ordine, Roma, Inter e Atalanta. Ebosele è il trascinatore dell’Udinese, che Cioffi sta riorganizzando. Pereyra in mischia lancia i friulani, poi all’inizio della ripresa un micidiale uno-due di Lucca e Payero chiude la partita. Zirkzee viene graziato da Orsato del secondo giallo e Thiago Motta archivia un anno comunque da incorniciare.

Colpo grosso della Salernitana che si porta a ridosso delle altre pericolanti con una vittoria fondamentale contro un’avversaria diretta, il Verona. Inzaghi può essere soddisfatto: i campani controllano, si lanciano in contropiede, trovano il vantaggio con Tchaouna, sfiorano anche il raddoppio. Poi il Verona attacca a testa bassa, ma non sfrutta le poche occasioni avute. Recrimina Ranieri, tira un sospiro di sollievo Andreazzoli.

In coda le due squadre avanzano lentamente ma è il Cagliari che fa la partita, dopo un primo tempo giocato meglio dall’Empoli, cercando le conclusioni di Lapadula e Pavoletti. A salvare i toscani è il portiere Caprile prima su Pavoletti, poi parando un rigore di Viola e alle fine vanificando una conclusione di Petagna.

I tabellini di giornata

MILAN-SASSUOLO 1-0

MARCATORE: 14' st Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan 6, Calabria 6.5, Kjaer 7 (37' st Simic sv), Hernandez 6.5, Florenzi 6.5; Loftus-Cheek 6 (29' st Zeroli 6), Bennacer 7 (18' st Adli 6), Reijnders 6.5; Pulisic 7.5, Giroud 5.5 (18' st Jovic 6), Leao 5 (36' st Chukwueze sv). In panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Krunic, Romero, Makengo, Traorè. Allenatore: Pioli 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6.5, Erlic 6 (1' st Tressoldi 6), Ferrari 6, Toljan 5.5; Thorstvedt 5.5 (44' st Ceide sv), Henrique 5.5; Berardi 5.5 (25' st Castillejo 6), Bajrami 5 (20' st Volpato 5.5), Laurientè 5.5 (44' st Mulattieri sv); Pinamonti 5. In panchina: Cragno, Pegolo, Missori, Viti, Lipani, Martinez. Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Castillejo. Angoli: 6-5 per il Milan. Recupero: 1'; 5'.

VERONA-SALERNITANA 0-1

MARCATORE: 3' st Tchaouna.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò 6.5; Tchatchoua 5.5 (15' st Terracciano 6), Dawidowicz 5.5, Hien 5, Doig 5 (42' st Cabal sv); Hongla 5, Folorunsho 5.5 (42' st Mboula sv); Ngonge 6, Suslov 6, Lazovic 5 (15' st Bonazzoli 5.5); Djuric 5.5 (37' st Henry sv). In panchina: Perilli, Berardi, Faraoni, Coppola, Magnani, Amione, Charlys, Saponara, Serdar, Cruz, Kallon. Allenatore: Baroni 5

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil 6; Mazzocchi 6.5, Fazio 6, Pirola sv (4' pt Gyomber 6), Bradaric 6; Coulibaly 6.5, Maggiore 6; Tchaouna 7, Kastanos 6 (14' st Legowski 6), Candreva 6.5; Simy 6 (43' st Ikwuemesi sv). In panchina: Allocca, Salvati, Bronn, Lovato, Sambia, Bohinen, Martegani, Cabral, Botheim. Allenatore: Inzaghi. 6.5

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5

NOTE: Spettatori: 20.000 circa. Ammoniti: Ngonge, Legowski, Doig, Candreva. Angoli: 7-6. Recupero: 3' pt, 5' st.

CAGLIARI-EMPOLI 0-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 6.5, Goldaniga 6, Dossena 6, Azzi 6.5 (48' st Jankto sv); Deiola 5.5, Prati 6.5, Sulemana 6 (44' st Oristanio sv); Viola 5 (44' st Mancosu sv); Pavoletti 5.5 (44' st Petagna sv), Lapadula 5 (1' st Luvumbo 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Oristanio, Pereiro, Wieteska, Obert, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 6.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile 8; Ebuehi 6, Walukiewicz 6.5, Luperto 6, Cacace 6; Kovalenko 5.5 (39' st Ismajli sv), Grassi 6, Maleh 5.5 (1' st Bastoni sv, 15' st Ranocchia 6); Maldini 5.5 (15' st Maldini 5.5); Cambiaghi 5, Caputo 5 (28' st Cancellieri 5.5). In panchina: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Baldanzi, Indragoli. Allenatore: Andreazzoli 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 5.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Al 37' st Caprile para un rigore calciato da Viola. Ammoniti: Maleh, Lapadula, Cacace. Angoli: 7-5 per il Cagliari. Recupero: 4'; 8'.

UDINESE-BOLOGNA 3-0

MARCATORI: 23' pt Pereyra, 3' st Lucca, 7' st Payero

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 6, Perez 6.5, Kristensen 6; Ebosele 6.5 (24' st Zarraga 6), Lovric 6, Walace 6.5 (35' st Thauvin sv), Payero 7.5, Kamara 6 (42' st Masina sv); Pereyra 7 (35' st Samardzic sv); Lucca 7 (42' st Success sv.). In panchina: Silvestri, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele. Allenatore: Cioffi 7

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; Posch 5.5 (11' st Lucumì 6), Beukema 5, Calafiori 6.5, Kristiansen 5 (11' st Fabbian 5.5); Freuler 6, Moro 5.5 (10' st Aebischer 6); Urbanski 5.5 (29' st Van Hooijdonk 6), Ferguson 5.5, Saelemaekers 5.5 (11' st Orsolini 5.5); Zirkzee 5. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta 5

ARBITRO: Orsato di Schio 5.5

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso dalla panchina al 38' del secondo tempo il team manager del Bologna Tommaso Fini. Ammoniti: Pereyra, Success, Urbanski, Ferguson, Freuler, Zirkzee, Fabbian. Angoli: 7-7. Recupero: 4' pt, 5' st