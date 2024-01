Milan senza tregua, c'è il Cagliari in Coppa Italia

Non c'è tregua per il Milan che non può neppure tirare il fiato dopo la vittoria, seppur sudata e di misura, sul Sassuolo. Appena salutato il nuovo anno, Stefano Pioli ha chiamato tutta la squadra a Milanello per la rifinitura del debutto in Coppa Italia. In un San Siro tutto esaurito - ennesima prova di sostegno da parte dei tifosi rossoneri - arriva il Cagliari terz'ultimo in classifica a 22 punti di distanza ma deciso a vender cara la pelle e difendere il proprio posto in una Coppa spesso snobbata dalle big.

Gli interessi del Milan sono altri, c'è l’esigenza di recuperare in campionato e provare a vincere l’Europa League. La Coppa Italia potrebbe passare quindi in secondo piano, ma ora come ora nell’ambiente rossonero serve vincere e trovare continuità di risultati anche per allontanare le nubi all’orizzonte. Osservato speciale, ancora una volta, sarà Rafael Leao. Il portoghese ha solo parole d’amore per il Milan e i suoi tifosi ma serve una prova finalmente all’altezza delle aspettative per rafforzare i rapporti. «Vogliamo vincere l’Europa League - spiega in un’intervista a Sky Sport -, Ibrahimovic l’ha vinta. Ci trasmetterà l'esperienza per poterla vincere. Il Milan non l’ha mai conquistata. Con i miei compagni sappiamo di avere le responsabilità di poter essere ricordati anche per quello».

Ma è in campionato che il Milan deve recuperare terreno e per farlo servono anche i gol del portoghese che non segna addirittura dal 23 settembre. «Il campionato è lungo ma per vincerlo non puoi lasciare tanti punti per strada, soprattutto nelle partite giocate bene. Però la squadra quest’anno è migliore dello scorso anno. Le ultime vittorie hanno alzato il morale del gruppo, vogliamo provare a vincere qualcosa di importante quest’anno», ammette Leao. In questo nuovo anno il primo buon proposito deve essere ridurre gli infortuni. La piaga delle assenze compromette la competitività dei rossoneri. L’infermeria non si è svuotata, Musah e Okafor anche oggi hanno svolto lavoro differenziato e in difesa resta l’emergenza. Il club è corso ai ripari e ha richiamato dal prestito al Villareal Matteo Gabbia. Un primo colpo che sarà ufficializzato domani con l’inizio ufficiale del calciomercato, poi subito al lavoro a Milanello per rientrare nei meccanismi di gioco rossoneri. Intanto però c'è una partita da vincere, una qualificazione in Coppa Italia da centrare. Vincere aiuta a vincere e mai come ora a questo Milan serve navigare in acque tranquille.