Bologna fermato in casa dal Genoa. I felsinei si salvano all'ultimo respiro

Bologna - Genoa 1-1

Marcatori: 20' pt Gudmundsson, 50' st De Silvestri

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5.5, Posch 5.5 (42' st Posch sv), Lucumi 6, Calafiori 6.5, Lykogiannis 5.5 (9' st Kristiansen 6); Moro 5.5 (10' st Aebischer 6), Freuler 6; Orsolini 6, Fabbian 5.5, Urbanski 5.5 (10' st Saelemaekers 7), Zirkzee 5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Beukema, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.

Genoa (3-4-2-1): Martinez 7; Vogliacco 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6 (39' st Matturro sv); Malinovskyi 6, Badelj 6.5, Frendrup 6.5, Sabelli 6; Gudmundsson 7, Messias 6.5 (32' st Haps 6), Ekuban 5.5 (24' st Retegui 5.5). In panchina: Sommariva, Calvani, Martin, Kutlu, Papadopoulos, Galdames, Fini. Allenatore: Gilardino 6.5.

Arbitro: Colombo di Como 6

Note: serata piovosa, campo non in discrete condizioni. Ammoniti: Posch, Vasquez, Retegui, Sabelli, Zirkzee, Kristiansen. Angoli: 12-2. Recupero: 1', 7'+1.

Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, Bologna e Genoa pareggiano per 1-1 dopo un match intenso e dal finale al cardiopalma. Al Dall’Ara decidono la rete di Gudmundsson nel primo tempo e il gol di De Silvestri in pieno recupero. Il Bologna si salva nonostante una prestazione incolore per lunghi tratti: un Genoa solido ed eroico vede sfumare i tre punti solo nel finale. Diverse le novità di formazione nel Bologna, come le titolarità di Urbanski e Fabbian e Ravaglia schierato tra i pali al posto di Skorupski. Dall’altra parte, il Genoa è in emergenza, in seguito ad una sindrome influenzale che ha decimato squadra e staff: sono assenti tra gli altri De Winter, Bani, Thorsby, Puscas. Il primo tempo è molto intenso e ricco di duelli in mezzo al campo: il Bologna prova a fare la partita, mentre il Genoa attende alto in fase di non possesso. Subito al 7' Orsolini sfiora il vantaggio, grazie ad un potente sinistro a giro all’angolino, neutralizzato da un super intervento di Martinez. A passare in vantaggio al Dall’Ara sono, però, gli ospiti che capitalizzano al meglio il calcio di punizione guadagnato da Messias, steso da Posch al 20'. Il gol lo realizza il solito Albert Gudmundsson che calcia la punizione da posizione defilata sorprendendo Ravaglia, coperto dai compagni, ma anche poco reattivo. Il Bologna cerca di reagire, non riuscendo, però, a costruire azioni da gol pericolose: prima frazione opaca per Zirkzee, capitano per l’occasione. Nella ripresa Thiago Motta cambia volto al Bologna, operando un triplo cambio e inserendo Kristiansen, Saelemaekers e Aebischer. Fatica il Bologna a costruire azioni da gol contro un Genoa rintanato nella propria area e attento in fase difensiva. Ancora protagonista Martinez al 73', autore di un’altra grande parata sul tiro dal limite dell’area di Aebischer. Il Bologna non è nemmeno fortunato e si vede annullare il gol del possibile 1-1 al 75': su punizione di Saelemaekers, Calafiori segna di testa, ma viene pizzicato in fuorigioco dal guardalinee. Ancora Calafiori in pieno recupero impegna Martinez con un potente destro dai 25 metri, indirizzato sot l’incrocio dei pali. L'assalto finale del Bologna dà, però, i suoi frutti e il neoentrato De Silvestri al 95' segna su sviluppo di corner. Il Genoa non ci sta e, sull'ultima punizione della partita, Gudmundsson colpisce la traversa al 98'. Dopo un finale ricco di emozioni, entrambe le squadre chiudono il girone d’andata con un buon punto.