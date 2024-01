La rabbia del Verona dopo il gol convalidato all'Inter: “Qualcuno ha deciso che sarebbe dovuta finire così” IL VIDEO

«Il gol è palesemente irregolare. Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell’Inter che vince lo scudetto e non del povero Verona che ha subito un torto. Ma se non parliamo di questo facciamo finta che vada tutto così. Ma è inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema. Probabilmente qualcuno più in alto della Var ha deciso che doveva andare così». Non si placa la rabbia del ds del Verona Sean Sogliano, dopo l’episodio nel gol del 2-1 decisivo per la vittoria dell’Inter contro i veneti. «Io non voglio fare il piagnisteo, ma questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni - ha aggiunto in conferenza stampa -. Dobbiamo retrocedere? Lo faremo con orgoglio e non per queste cose. Per me è una cosa gravissima quella che è successa oggi. Malafede? Non lo so, magari è solo che non frega niente a nessuno: non è così il calcio che vogliamo noi, magari quello che volete voi».