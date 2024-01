Un anno senza Gianluca Vialli, il mondo del calcio ricorda il bomber: “Manca tutto di te”

"Bomber, manca tutto di te. In Nazionale e a tutti quelli che ti hanno amato e capito la tua bellezza. Porto sempre nel cuore quella tua ironia così intelligente e fanciullesca allo stesso tempo. Ciao Luca". Così su Instagram, il capodelegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ricordando Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. L’ex portiere ha preso in azzurro proprio il ruolo che era stato di Vialli dal 2019 al 2022.

Il “gemello” del gol

"Quando penso a lui, lo faccio sempre col sorriso perché è sempre stato gioia e allegria, mai tristezza". Roberto Mancini, oggi ct dell’Arabia Saudita, ricorda così Gianluca Vialli a un anno dalla scomparsa. "Amava scherzare e questa volta lo scherzo ce l’ha fatto davvero grande - le parole del Mancio al Tg1 - Lo vedo che mi guarda e ride perchè crede di avermela fatta ma non sa che io non ci sono cascato. Lui pensa di essersene andato e invece è qui, lo vedo sempre, c'è e ci sarà sempre nel cuore di chi lo ama".

L'ex compagno di squadra

"Gianluca era sempre pronto allo scherzo, anche se diventava ombroso quando le cose non gli riuscivano, da perfezionista qual era. Riaffiorano tanti ricordi, tante battute, tutti i momenti passati insieme. Dopo un anno faccio fatica ad accettarlo, ma anche noi atleti siamo persone normali, come tutte le altre. Si soffre perché si sono passati bei momenti, perché da bambini abbiamo avuto gli stessi sogni". Così ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1, Beppe Dossena, ricordando l’amico e compagno di squadra in blucerchiato Gianluca Vialli, a un anno dalla sua scomparsa. "Era un grande professionista, ma soprattutto un ragazzo di grandissima empatia, pieno di vita, con voglia di divertirsi e di vivere - ha aggiunto Dossena -. Un attaccante con quelle caratteristiche, quella dimensione e quello spirito internazionale aveva una capacità di giocare per gli altri che ho visto raramente, anzi quasi mai. Di solito si è un pò più egoisti quando si interpretano quei ruoli, invece aveva proprio piacere di giocare anche per gli altri".