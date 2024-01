Crisi Napoli, arriva il ritiro punitivo a Pozzuoli prima del derby con la Salernitana

Tutti in ritiro. Per volere della società. Il Napoli da stasera si chiuderà in un hotel di Pozzuoli fino alla sfida di sabato prossimo contro la Salernitana al Maradona. La scelta era nell’area già subito dopo la sconfitta con il Torino, ma oggi è arrivata l’ufficialità dopo la seduta di lavoro pomeridiana. La proprietà ha voluto far sentire il proprio dissenso nei confronti di un gruppo che è demotivato e non ha più voglia di lottare. De Laurentiis, in vacanza in Spagna, ha assistito al match con i granata ed è stato per lungo tempo al telefono con Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, chiamato per sostituire Garcia, anche se ha collezionato solo sette punti in sette gare, al momento non è in discussione. L’allenatore di San Vincenzo sta facendo il massimo ma vede che la squadra non risponde. Ci sono troppi malumori. De Laurentiis ha promesso un mercato invernale importante. È arrivato Mazzocchi che si è fatto subito espellere. Il prossimo dovrebbe essere Samardizic mentre Dragusin si allontana. Pure per Soumaré la trattativa non è facile. Intanto nella seduta odierna Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo mentre Ostigard si è unito al gruppo