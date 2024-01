L'audio del Var in Genoa-Inter sul contatto Bisseck-Strootman. Gervasoni: "Era da far rivedere" VIDEO

E' stato un fine settimana particolarmente impegnativo per gli arbitri di Serie A. Numerosi episodi che hanno scatenao un vespaio di polemiche, a partire da Inter-Verona quando sull'azione del 2-1 realizzato da Frattesi c'è stato il contatto nell'area degli scaligeri tra Duda e Bastoni.

Ieri la domenica arbitrale è stata oggetto di analisi negli studi di Dazn nella puntata di Open Var. "Non siamo particolarmente soddisfatti" ha detto Andrea Gervasoni, ex arbitro e assistente del designatore Gianluca Rocchi.

Ma negli studi di Dazn è stato anche analizzato nei minimi dettagli l’episodio del gol di Marko Arnautovic in Genoa-Inter, con il contatto precedente tra Bisseck e Strootman. Viene proposto l'audio del Var durante il match

«Possibile mano? Ok Bisseck, fammela rivedere, dammi l’angolo basso, ce l’hai? Torna indietro? Vediamo lo stop di petto, mano non c’è. Non c’è fuorigioco, non la prende col braccio. Gamba. Gol corretto, puoi riprendere il gioco».

Gervasoni dice la sua: «Riporto l’esempio di Verona-Lazio sul gol annullato a Casale. A Genova Irrati ha ritenuto leggera la spinta di Bisseck, ma quando c’è una spinta a due mani è sempre da rivedere al monitor. Da annullare? Era da rivedere e poi probabilmente avrebbe optato per l’annullamento».