Cori razzisti contro Lukaku nel derby, chiusi Curva Nord e Distinti

I «beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Roma Romelu Lukaku» levatisi «in più occasioni» durante il derby di Coppa Italia di mercoledì costano cari alla Lazio. Il giudice sportivo ha infatti disposto «l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest privi di spettatori» per un turno. Il provvedimento verrà scontato, precisa una nota della lega, in campionato, «come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara Lazio-Napoli del 28 gennaio 2024». La Lazio era recidiva e per questo ora scatterà la chiusura.