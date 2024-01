La Roma dà il benservito a Mourinho: "Grazie di tutto Josè". La società punta su Daniele De Rossi

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Lo ha reso noto la società giallorossa annunciando che il tecnico portoghese "e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione". Nel comunicato pubblicato stamane dalla società, Dan e Ryan Friedkin dichiarano: "Ringraziamo José a nome di tutti noi della Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro". Infine il club fa sapere che "ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della prima squadra saranno comunicati a breve".

Sembra essere Daniele De Rossi il tecnico destinato a raccogliere la pesante eredità di Mourinho sulla panchina della Roma. Manca ancora l’ufficialità, ma la società avrebbe deciso di puntare su uno dei simboli della storia recente del club, in grado di convincere anche parte di quella fetta consistente di tifosi visceralmente legata allo Special One. Per De Rossi si tratterebbe di un ritorno a Trigoria dopo 4 anni.