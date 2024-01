Max Allegri: "Guardie e ladri? Ho usato una metafora di un gioco che si faceva da bambini"

"Era una battuta in un post gara che magari faceva divertire, ho usato una metafora di un gioco che si faceva da bambini": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulle parole dopo la gara contro il Sassuolo, quando aveva paragonato il duello scudetto con l’Inter a "guardie e ladri". «Noi vogliamo raggiungere la Champions il prima possibile, ma mancano ancora tanti punti - ha aggiunto l’allenatore bianconero - e nelle ultime quattro trasferte abbiamo sempre preso gol: è importante vincere a Lecce ma là non è mai semplice, il primo obiettivo sarà non prendere gol».