La vergogna di Udine, Maignan denuncia: “Contro di me versi di scimmia”

«Ho sentito versi di scimmia rivolti a me ad ogni partita, sono cose che non devono succedere: è ignoranza. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un segnale importante». Così Mike Maignan a Sky Sport ha ricostruito i momenti che l’hanno portato a rivolgersi prima al quarto uomo, quindi all’arbitro Maresca che ha interrotto per 5' Udinese-Milan durante il primo tempo. La Lega Serie A, il Milan e l’Udinese hanno postato sui propri account social messaggi di ferma condanna di ogni forma di razzismo. «Nel nostro gioco non c'è assolutamente posto per il razzismo: sconvolti. Siamo con te, Mike», si legge invece sulle pagine del club rossonero.