Razzismo nei confronti di Maignan, tuona il ministro Abodi: “Il rispetto deve valere sempre e ovunque!”

«Il mio, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il rispetto: sempre e ovunque ! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan». Commenta così di Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, su X in merito a quanto successo nel match Udinese-Milan con i cori razzisti nei confronti di Maignan che hanno portato il direttore di gara Maresca a sospendere la partita per 5 minuti.