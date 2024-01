Il figlio di Francesco Totti in Spagna, tesserato in prestito dal Rayo Vallecano

Sotto gli occhi di papà Francesco, che ha immortalato tutto su Instagram, Cristian Totti inizia la sua nuova avventura al Rayo Vallecano. Il figlio dell’ex capitano giallorosso, 18 anni, si trasferisce agli spagnoli in prestito dal Frosinone fino a giugno.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Totti junior è passato l’estate scorsa al Frosinone, giocando in Primavera, ora l’avventura al Rayo dove dovrebbe continuare a giocare con i suoi pari età. Ad aiutarlo ad ambientarsi in questi primi giorni anche il padre, che non si è negato a foto e autografi chiesti anche dai giocatori della prima squadra.