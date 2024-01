L'Atalanta si (ri)affaccia in zona Champions. Udinese a tappeto 2-0

Atalanta - Udinese 2-0

Marcatori: 33'pt Miranchuk, 46'pt Scamacca

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (35'st Palomino sv), Djimsiti 7, Kolasinac 7; Holm 6.5 (24'st Hateboer 6), Ederson 6, De Roon 6.5, Ruggeri 6.5 (24'st Zappacosta 6); Miranchuk 7.5 (43'st Muriel sv), Scamacca 6.5 (24'st Pasalic 6), De Ketelaere 7. In panchina: Musso, Rossi, Toloi, Tourè, Bakker, Adopo. Allenatore: Gasperini 7.

Udinese (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 5, Perez 5.5, Kristensen 5; Ebosele 5.5 (1'st Ehizibue 6), Lovric 5.5 (35'st Brenner sv), Walace 5.5, Samardzic 5.5 (16'st Payero 6), Kamara 5.5 (31'st Zemura 6); Thauvin 6 (16'st Pereyra 6); Lucca 5.5. In panchina: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Camara, Kabasele, Giannetti. Allenatore: Cioffi 5.5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 5.5

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 14.716. Ammoniti: Kristensen, Pasalic, De Roon. Angoli: 4-4. Recupero: 1'; 3'.

Una vittoria pesante, soprattutto in chiave quarto posto. L’Atalanta vince 2-0 contro l’Udinese grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca, i nerazzurri sono ora a +2 dalla Fiorentina, che domani giocherà contro l’Inter. Nulla da fare per i friulani, alla loro terza sconfitta nelle ultime quattro gare: la corsa salvezza si complica ulteriormente per gli uomini di Cioffi. Gian Piero Gasperini ha scelto il tridente pesante mandando in campo Scamacca dal primo minuto supportato da Miranchuk e De Ketelaere, con il duo De Roon-Ederson in mezzo al campo. Gli ospiti hanno risposto con un 3-5-1-1, con Lucca affiancato da Thauvin ed Ebosele sulla corsia destra a dar fastidio al palleggio bergamasco. I padroni di casa sono partiti aumentando subito i giri del motore, a mancare nei primi venti minuti è stata la lucidità nella scelta finale: lo stesso Scamacca ci ha provato prima di testa, poi con un tiro rasoterra uscito per questione di centimetri, Scalvini è andato vicino al vantaggio con un inserimento da dietro.