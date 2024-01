Il Genoa supera il Lecce in rimonta, 2-1

Genoa-Lecce 2-1

RETI: 31' pt Krstovic, 25' st Retegui, 31' st Ekuban

GENOA (3-5-2): Martinez 6.5; De Winter 5.5, Bani 6, Vasquez 5; Vogliacco 5.5 (49' st Matturro sv.), Malinovskyi 6, Thorsby 5.5 (1' st Ekuban 7), Strootman 5.5, Spence 6 (1' st Sabelli 6); Gudmundsson 6.5, Retegui 7.5 (45' st Bohinen sv.). In panchina: Leali, Sommariva, Cittadini, Matturro, Fini, Papadopoulos, Arboscello, Cisse. Allenatore: Gilardino 6.5

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Pongracic 6, Gallo 6 (46' st Pierotti sv.); Kaba 6 (46' st Gonzalez sv.), Ramadani 5.5, Oudin 5.5 (28' st Rafia 6); Sansone 5.5 (19' st Banda 6), Krstovic 6.5 (19' st Piccoli 6), Almqvist 6.5. In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottima condizione, Ammoniti: Gilardino (non dal campo), Krstovic, Ramadani Angoli: 3-8. Recupero: 0'; 4'.

Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della classifica. Dopo l’iniziale vantaggio salentino siglato da Krstovic, le reti di Retegui prima ed Ekuban poi riportano i liguri sui binari giusti e condannano l’undici di D’Aversa alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Ritmi da subito alti a Marassi, con il Lecce che al 17' trova l'episodio per il potenziale vantaggio, grazie ad Almqvist che viene atterrato in area da Vasquez e conquista il rigore che Krstovic però non trasforma, facendosi ipnotizzare da Martinez. Errore che tuttavia il centravanti riscatterà poco più tardi, al 31', con la sua conclusione dalla distanza che, deviata ancora da Vasquez, stavolta si infila dove Martinez non può nulla. Vantaggio per il Lecce, che non si chiude ma anzi continua a spingere e pochi minuti più tardi va due volte vicino al raddoppio, prima con la conclusione a centro area di Almqvist murata da Bani, poi con il tiro di Kaba proprio sulla respinta del difensore genoano che termina di poco largo.