La Roma si è riaccesa e adesso c'è anche Angelino. Juve, salta Kean-Atletico. E Radonjic saluta

La Roma ufficializza l’acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. "Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione», le prime parole da giocatore giallorosso. "E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione», ha aggiunto Angelino. «Con lui diamo il benvenuto a un calciatore nel pieno della maturità calcistica: riteniamo che le sue caratteristiche tecniche, unite al bagaglio di esperienze che ha accumulato nelle leghe europee più competitive, possano sposarsi con la nostra rosa e accrescerne il potenziale», ha commentato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. Nella Roma, indosserà la maglia numero 69.

Mercato in fermento anche in casa Juve. Niente Atletico Madrid per Moise Kean. Data per certa già da giorni la sua uscita con destinazione Colchoneros, e avvistato anche domenica in tribuna al Wanda Metropolitano, il giocatore non vestirà la maglia biancorossa del club madrileno perché i tempi di recupero sono stati considerati troppo lunghi dagli spagnoli. Reduce da un problema ad una tibia, l'attaccante non sarà pronto in tempi brevissimi e la sua riatletizzazione ancora da definire ha convinto l’Atletico Madrid a fare marcia indietro. Dunque, Kean tornerà al JTC Continassa a meno che il club non trovi per la punta di Vercelli una soluzione alternativa last minute. Sono ore frenetiche, intanto, per l'imminente chiusura del calciomercato e il club bianconero sta tentando di trovare ancora un centrocampista indipendentemente da come si concluderà la vicenda Kean: gli ultimi nomi balzati agli onori delle cronache sono stati quelli di Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra, ma mentre per il primo c'è stato il veto alla cessione da parte della Fiorentina, per il ritorno del secondo (già alla Juve dal 2014 al 2016) ci potrebbe essere qualche chance in più. Si parla di prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League.