Inter-Juventus, la notte del derby d'Italia: ma prima c'è Atalanta-Lazio LA GUIDA ALLA 23° GIORNATA

Terminata la sessione invernale di calciomercato, torna il campionato e presenta il piatto più gustoso, il derby d’Italia fra Inter e Juventus che mette in palio una bella fetta di scudetto. I ricordi vanno al caso Ronaldo-Iuliano, ai confronti tra Rummenigge e Platini, a quel 9-1 per la Juve in cui l’Inter mandò in campo per protesta la squadra Primavera, e a gente come Boninsegna ed Anastasi che ha vestito entrambe quelle maglie.

Insomma, è una sfida che più sentita di così non si potrebbe. Simone Inzaghi vuole giocarla al meglio, e la sorte gli ha dato una mano nel senso che avrà tutti i migliori disponibili. Schiererà quindi la formazione tipo, grazie al recupero di Calhanoglu e Barella e ai rientri di Acerbi e Dimarco, ai quali aveva risparmiato, per farli rifiatare, l’impegno con la Fiorentina. Tutti disponibili anche in casa della Vecchia Signora, dove Max Allegri medita invece se lanciare anche in questa occasione Yildiz, o se affidarsi al tandem composto da Vlahovic e Chiesa. Cambiaso dovrebbe agire da esterno, con Kostic dall’altro lato, nel segno di un 3-5-2 a cui il tecnico non intende rinunciare. In ogni caso non sfugge il fatto che in caso di vittoria dei nerazzurri la capolista andrebbe a +4 sui bianconeri e con una partita in meno: come dire che si tratterebbe di una prova generale di fuga, se non proprio di un allungo decisivo come si augurano i supporter interisti che sognano la seconda stella.